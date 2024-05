Attacco con il coltello in ospedale: ci sono morti e feriti

Folle attacco omicida in un ospedale della contea di Zhenxiong, nella provincia cinese di sudovest dello Yunnan. Intorno alle 13.20 ora locale (le 7.20 in Italia), un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nella struttura sanitaria, scaricando la sua furia contro i presenti: il bilancio al momento è ancora provvisorio. Secondo la tv locale ci sarebbero almeno due morti e 21 feriti, mentre in un primo momento le agenzie di stampa avevano riferito di dieci persone coinvolte.

Alcune immagini dell'attacco condivise sui social network mostrano l'uomo armato che punta il coltello contro un'altra persona, intervenuta con un bastone nel tentativo di fermare l'omicida. Momenti di caos e terrore, interrotti soltanto dall'arrivo degli agenti di polizia. Un filmato, che preferiamo non mostrare, mostra il panico all'interno dell'ospedale, con gli infermieri che portano via in barella i feriti, mentre altre vittime sono inermi a terra, in attesa dei soccorsi. Altri video mostrano un sospetto mentre viene arrestato dai poliziotti all'esterno dell'ospedale, vicino a un centro benessere, ma dalle autorità locali non sono arrivate ulteriori informazioni a riguardo.

Nonostante il divieto in Cina sul possesso di armi da fuoco, le aggressioni con le lame e bastoni non sono così rare. Lo scorso agosto, ad esempio, due persone nello Yunnan sono morte e altre sette sono rimaste ferite per le coltellate inferte da un uomo affetto da malattia mentale. Il mese prima, sei persone erano state uccise e una ferita da un episodio simile in un asilo del Guangdong, nel sud della Cina.