Ferisce 4 persone con un coltello in un'università: arrestato 34enne

Quattro persone sono state ferite oggi 10 giugno in un attacco con coltello nell'università di Hamm-Lippstadt, nella Germania occidentale, prima che alcuni studenti riuscissero a immobilizzare l'aggressore. L'attentatore, un 34enne, è stato trattenuto dagli studenti fino all'arrivo della polizia.

La polizia, che ha arrestato l'uomo, non ha specificato la gravità delle ferite né il contesto dell'incidente. Gli agenti ritengono che l'uomo abbia agito da solo, anche se al momento non è chiaro se sia o se fosse uno studente dell'università di Scienze applicate di Hamm-Lippstadt, nel Nord Reno Westfalia.

Secondo un portavoce della polizia, l'uomo sarebbe entrato nell'edificio dell'università aggredendo dapprima le persone nei corridoi. Poi si è spostato in una sala lettura, dove è stato bloccato dagli studenti. I feriti sono tre donne e un uomo e tra di loro uno ha riportato ferite gravi al punto da richiedere il trasferimento in ospedale in elicottero.

"Siamo sul posto con grandi forze di polizia e vi chiediamo di evitare questa zona", ha scritto la la polizia su Twitter.