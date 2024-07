Attacco con drone su Tel Aviv: almeno un morto e vari feriti

Un drone ha colpito il centro di Tel Aviv, la seconda città più grande d'Israele, nelle primissime ore di oggi, uccidendo un uomo e ferendo altre persone. Il tutto a pochi metri dall'ambasciata americana, le sirene di allarme non sono scattate. L'esercito israeliano sostiene che l'esplosione sia stata causata dalla caduta di un "bersaglio aereo" e ha annunciato che avrebbe intensificato i pattugliamenti aerei. La deflagrazione è avvenuta in via Ben Yehuda, all'angolo con Shalom Aleichem.

Il sindaco Ron Huldai ha dichiarato sui social che la città è in stato di massima allerta dopo l'attacco con drone in cui è stata uccisa una persona. "Il Comune di Tel Aviv è in allerta alla luce del grave incidente causato da un drone, in cui una persona è rimasta uccisa e altre sono rimaste ferite. La guerra è ancora dura e dolorosa. Le forze dell'ordine sono arrivate rapidamente sul posto e siamo preparati a eventuali sviluppi. Invito il pubblico a obbedire alle istruzioni". Dieci persone sono state portate in ospedale con ferite lievi, secondo i media israeliani.

Un report dell'emittente saudita Al Arabiya cita fonti che affermano che il gruppo Houthi, sostenuto dall'Iran, ha lanciato un missile balistico e quattro droni contro Israele durante la notte. Il missile e tre dei droni sarebbero stati abbattuti dalle forze statunitensi di stanza nella regione, mentre il quarto drone è riuscito a raggiungere Tel Aviv, dove è esploso in aria, causando la morte di una persona e il ferimento di altre.

Le immagini

⚡️ New scenes of the moment the drone exploded in a building in occupied Tel Aviv. pic.twitter.com/aSIRTRrCDB — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 19, 2024

To everyone chanting “bomb Tel Aviv” at Free Palestine protests: This strike is a direct consequence of your dehumanization of Jews and Israelis.



This attack should be condemned, yet people are already celebrating it. It’s despicable.



Does this terror seriously make you happy? pic.twitter.com/gzOOtsDkr4 — Hen Mazzig (@HenMazzig) July 19, 2024

Rivendicazione Houthi

I militanti Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato poco dopo l'attacco sui social media che avrebbero presto rivelato i dettagli di un'operazione militare che aveva preso di mira Tel Aviv. L'attacco è avvenuto dopo che l'esercito israeliano ha confermato di aver ucciso un comandante di alto rango della milizia di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah e Israele si fronteggiano lungo il confine da quando Israele ha invaso la Striscia di Gaza dopo l'attacco di Hamas nell'ottobre scorso. Entrambi i movimenti, Houthi ed Hezbollah, affermano di agire in solidarietà con i palestinesi.