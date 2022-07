Attacco drone Usa uccide il numero uno dell'Isis in Siria: i dettagli

Il leader dello Stato Islamico (Isis) in Siria, Maher al-Agal, è stato ucciso in un raid aereo condotto da un drone americano nella zona di Jindayris, nel villaggio di Khaltan vicino alla città nordoccidentale di Afrin, mentre era a bordo di una moto. Lo hanno riferito funzionari del Pentagono all'emittente Nbc, aggiungendo che nel raid è stato anche colpito il numero due dell'Isis in Siria, rimasto ferito. I funzionari americani non hanno rivelato l'identità del jihadista colpito dicendo che è rimasto ''gravemente ferito''.

"Oggi, gli uomini e le donne dell'esercito americano e della nostra comunità di intelligence hanno eseguito con successo un raid aereo contro uno dei massimi leader dell'Isis, Maher al Agal. La sua morte in Siria porta fuori dal campo un terrorista chiave e diminuisce in modo significativo la capacità dell'Isis di pianificare, fornire risorse e condurre le proprie operazioni nella regione", la comunicazione in una nota della Casa Bianca. "E, come l'operazione statunitense di febbraio che ha eliminato il leader generale dell'Isis, invia un messaggio potente a tutti i terroristi che minacciano la nostra patria ei nostri interessi in tutto il mondo. Gli Stati Uniti saranno implacabili nei loro sforzi per assicurarti alla giustizia. L'attacco aereo - si legge nella nota - rappresenta il culmine di un meticoloso e determinato lavoro di intelligence, un testamento per il coraggio e le capacità delle nostre forze armate". Inoltre, l'attacco nel quale è stato ucciso Maher al Agal, "dimostra che gli Stati Uniti non hanno bisogno di migliaia di militari in missioni di combattimento per identificare ed eliminare le minacce al nostro Paese".