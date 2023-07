Esplosioni a Mosca: la capitale russa sotto il fuoco ucraino

Droni ucraini hanno colpito due edifici non residenziali a Mosca poco prima dell'alba di oggi lunedì 24 luglio 2023. Un drone ha colpito un edificio nei pressi del ministero della Difesa, l'altro ha colpito un centro uffici sulla via Likhacheva, vicino uno dei principali anelli autostradali di Mosca. I giornalisti dell'AFP presenti sulla scena hanno visto un edificio con il tetto danneggiato, diversi veicoli delle forze dell'ordine e camion dei pompieri, oltre a un'ambulanza.

Mosca si trova a più di 500 km dal confine ucraino e non è la prima volta che i droni ucraini bucano le difese aeree, compreso uno che ha colpito il Cremlino a maggio. "È scandaloso che un drone ucraino possa quasi volare al Ministero della Difesa", spiega uno dei residenti a un giornalista dell'Afp.

L'attacco non ha causato vittime ma ha interrotto tre ore durante le operazioni in uno dei tre maggiori aeroporti internazionali della capitale, Vnukovo. Colpito anche deposito di munizioni in Crimea nel distretto di Djankoï, nel nord della penisola. La popolazione locale è stata temporaneamente evacuata entro un raggio di 5 chilometri.

Nuovo raid russo su Odessa

Le tensioni tra Ucraina e Russia sono ulteriormente aumentate dopo l'abbandono da parte di Mosca, lunedì scorso, dell'accordo per l'esportazione di cereali ucraini attraverso il Mar Nero. Nella notte un nuovo attacco di droni russi ha preso di mira le infrastrutture portuali ucraine nella regione di Odessa e ha distrutto un capannone di grano. L'attacco arriva dopo la morte di due persone nel fine settimana e la devastazione della storica cattedrale di Odessa, patrimonio Unesco.