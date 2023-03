Nuovo attacco con droni sull'Ucraina, morti e feriti: "È il vero volto di Putin, altro che pace"

La Russia ha lanciato un attacco con droni sull'Ucraina ieri sera. 16 dei 21 droni Shahed di fabbricazione iraniana sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea.

Nella regione di Kiev è stato colpito un palazzo: 4 persone sono morte, almeno 6 ferite. Potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie: lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale su Telegram, citata da Ukrinform.

Un'allerta aerea è stata dichiarata nella regione di Odessa, nel sud dell'Ucraina. L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina, Bridget A. Brink, ha denunciato su Twitter gli attacchi compiuti nella notte dalle forze russe in Ucraina, a poche ore dalla fine della visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca e dei suoi colloqui con il leader del Cremlino Vladimir Putin. "Dopo tutto il discorso di ieri a Mosca, più missili russi e più attacchi di droni contro i civili durante la notte rendono perfettamente chiaro quanto interesse abbia il presidente Putin per una pace giusta o la fine della guerra che ha iniziato", ha scritto Brink nel suo messaggio.

"La Russia ha perso 920 uomini in 24 ore"

La Russia ha perso nell'ultimo giorno 920 uomini, facendo salire a 167.490 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 167.490 uomini, 3.557 carri armati, 6.887 mezzi corazzati, 2.589 sistemi d'artiglieria, 509 lanciarazzi multipli, 272 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 305 aerei, 290 elicotteri, 5.434 autoveicoli, 18 unità navali e 2.183 droni.

Le forze di Kiev hanno respinto ieri 114 attacchi russi nel Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev nel suo aggiornamento quotidiano sul conflitto. Lo riporta il Kyiv Independent.

Le truppe russe continuano a concentrare le loro offensive nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka e Shakhtarsk, ha spiegato l'esercito. Da parte sua l'Aeronautica militare Ucraina ha condotto sei attacchi contro basi russe, mentre le forze di terra hanno distrutto un deposito di munizioni, due sistemi missilistici antiaerei, una stazione radar e un'altra struttura militare chiave non meglio identificata.

"I russi stanno attaccando Zaporizhzhia. Gli edifici residenziali e l'isola di Khortytsia sono sotto il fuoco nemico". Lo ha scritto su Twitter, Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. L'isola di Khortytsia è l'isola più grande del fiume Dnepr e si trova all'interno dei confini della città di Zaporizhzhia, attraverso la quale scorre il fiume. Zaporizhzhia è una delle regioni parzialmente occupate dell'Ucraina che la Federazione Russa ha affermato di aver annesso l'anno scorso.