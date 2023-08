Kiev attacca ancora con i droni marini: colpita una petroliera russa

Dopo l'attacco con i droni nel porto di Novorossiysk, l'Ucraina ha colpito nuovamente le forze armate russe con un veicolo "kamikaze" senza conducente. L'esercito ucraino ha colpito e danneggiato una petroliera chimica russa nello stretto di Kerch. La Sig avrebbe subito ingenti danni, ma nessuna delle persone a bordo sarebbe rimasta ferita. La nave "Mercury" starebbe attualmente supportando la petroliera e, secondo i media statali russi, una squadra di soccorritori sarebbe stata inviata nello stretto di Kerch. il centro di coordinamento del soccorso marittimo di Novorossiysk afferma che due rimorchiatori stanno dando assistenza alla nave. Come per l'attacco che ha affondato la "Olenegorsky Gornyak" ieri, anche in questo caso le forze ucraine hanno diffuso il video registrato direttamente dal drone: pochi secondi che mostrano la corsa verso la petroliera, fino all'esplosione.

Ucraina, nuovo attacco con i droni: colpita una petroliera russa

I media ucraini hanno diffuso anche una registrazione audio in cui l'equipaggio della petroliera Sig: il personale chiede aiuto in quanto la nave non può muoversi da sola poiché la sala macchine è allagata. L'equipaggio ha riferito anche di vetri rotti e altri danni a bordo. Secondo il media russo Baza, la Sig si trovava in una delle aree del porto cargo di Kavkaz. L'impatto del drone ha colpito il vano motore e la sala pompe.

Kiev nel frattempo ha rivendicato l'attacco: "L'esplosione della petroliera russa Sig che trasportava carburante per le truppe di Mosca è stata un'operazione speciale dei servizi militari ucraini e della Marina - spiegano fonti di intelligence ai media ucraini - È stato utilizzato un drone di superficie con 450 chili di tritolo. La petroliera era carica di carburante e si trovava in acque territoriali ucraine, nei pressi del Ponte di Crimea.Il Sbu ha condotto con successo l'operazione insieme alla Marina, è interessante notare che è avvenuta in acque territoriali ucraine".

La Sig è una delle più grandi petroliere della Federazione Russa (costruita nel 2014, quasi 5.000 tonnellate), sottoposta a sanzioni statunitensi per aver fornito carburante per aerei alle forze russe in Siria che sostengono il presidente Bashar al-Assad. A causa della minaccia di un attacco, è stato temporaneamente sospeso il traffico sul ponte di Crimea.

