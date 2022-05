Panico in strada: uomo armato di coltello ferisce passanti

Panico oggi a Numedal, città del sudest della Norvegia. Un uomo, mentre camminava per strada, ha aggredito con un coltello diverse persone. Il bilancio provvisorio parla di quattro feriti, uno in modo grave. L'uomo è stato bloccato dalle forze dell'ordine.

La polizia su Twitter ha confermato il fermo, ma non sono stati comunicati dettagli. Non è chiaro se le vittime siano state scelte in modo casuale o se ci fosse un disegno all'origine del gesto.