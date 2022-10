Attacco hacker alla tv di Stato iraniana: "Khamenei hai le mani sporche di sangue"

"Il sangue dei nostri giovani è sulle tue mani". È il messaggio che ha interrotto improvvisamente il telegiornale che stava andando in onda sulla rete televisiva statale della Repubblica Islamica dell’Iran, proprio mentre era uin onda un servizio sulla Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei.

L'emittente statale iraniana ha subito un attacco hacker ieri sera, 8 ottobre, dal gruppo che si fa chiamare "Adalat Ali" (la giustizia di Ali). Il servizio è stato interrotto da una breve clip in cui si vede l’immagine di Ali Khamenei circondata dalle fiamme, mentre in sottofondo si sentono le note dell’inno delle proteste esplose dopo la morte Mahsa Amini, la 22enne deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per non aver indossato correttamente l’hijab.

L'interruzione è durata solo pochi secondi ma gli hacker hanno inserito nella loro 'incursione' video anche le foto delle ragazze uccise nella repressione delle proteste anti-governative in corso nel Paese, tra cui i volti di Mahsa Amini, della 17enne Nika Shakarami, dell’attivista Hadis Najafi e della 16enne Sarina Esmaeilzadeh. Una delle didascalie diceva "Unisciti a noi e sollevati", mentre un'altra denunciava "il sangue dei nostri giovani è sulle tue mani".

Le proteste innescate dalla morte della giovane Mahsa Amini proseguono anche oggi 9 ottobre in tutto il Paese, nonostante la feroce repressione da parte delle autorità: un gruppo per i diritti umani incentrato sull'Iran con sede in Norvegia, IranHR, ha riferito che 185 persone sono morte nel paese dall'inizio delle proteste in tutto l'Iran.