Il "fallimento catastrofico" degli 007 israeliani

La Storia si ripete, e ancora una volta l'intelligence israeliana, considerata tra le migliori al mondo, si è fatta trovare impreparata. L'attacco di Hamas a Gaza è arrivato a 50 anni esatto dopo l'inizio della guerra dello Yom Kippur, quando Egitto e Siria, a capo di una coalizione araba, sferrò un incursione che colse di sorpresa politici e esercito di Tel Aviv. La stessa sorpresa che circola oggi trai massimi funzionari israeliani. Per diversi esperti, si tratta di un palese fallimento degli 007 israeliani.

Come è stato possibile che centinaia di militanti di Hamas siano riusciti ad attraversare il confine pesantemente fortificato tra Israele e la Striscia di Gaza, entrando nella case degli israeliani, facendo ostaggi tra civili e soldati? "Con gli sforzi congiunti dello Shin Bet, dell’intelligence interna israeliana, del Mossad, della sua agenzia di spionaggio esterna e di tutte le forze delle forze di difesa israeliane, è francamente sorprendente che nessuno si aspettasse che ciò accadesse", scrive la Bbc.

Per Chuck Freilich, ex vice responsabile della sicurezza nazionale del Paese, si tratta di "un fallimento catastrofico" dell'intelligenze di Tel Aviv: "È chiaro che siamo stati colti totalmente impreparati da tutto ciò. Il quartier generale della divisione responsabile di Gaza è stato occupato, è allo sbando e quindi l’intera risposta è stata ritardata", ha detto a Politico.

Israele ha probabilmente i servizi di intelligence più estesi e ben finanziati del Medio Oriente. Ha informatori e agenti all’interno dei gruppi militanti palestinesi, così come in Libano, Siria e altrove. In passato ha effettuato omicidi di leader militanti al momento giusto, conoscendo intimamente tutti i loro movimenti. "Tutta Israele si chiede: dov’è l’Idf (le forze armate israeliane, ndr), dov’è la polizia, dov’è la sicurezza?", si chiede Eli Maron, ex capo della Marina israeliana.

L'intelligence israeliana è considerata la più attrezzata e meglio finanziata del Medio Oriente. In questi anni, ha costruito una rete di informatori e agenti all’interno dei gruppi militanti palestinesi, ma anche in Libano e in Siria, principali fiancheggiatori di Hamas. Grazie a questa rete, ha potuto tracciare i movimenti dei leader di Hamas, molti dei quali sono stati uccisi con operazioni chirurgiche. Inoltre, per prevenire attacchi come quello di sabato, Israele ha costruito una recinzione "intelligenze" al confine con Gaza, con telecamere, sensori di movimento del terreno e pattuglie dell'esercito regolare.

Eppure, proprio attraverso questa barriera sono passati i militari di Hamas: lo hanno fatto via terra, bucando le recinzioni con dei bulldozer; lo hanno fatto via aerea, con dei deltaplani dotati di motore che hanno sorvolato agevolmente il muro. Considerato anche il lancio massiccio di razzi, ci si chiede come l'intelligence non sia riuscita ad avere sentore di un attacco che richiede una complessa e articolata organizzazione.

Inoltre, da mesi l'esercito israeliano conduce incursioni a Gaza, come in Cisgiordania, entrando anche nei campi profughi accusati di ospitare i terroristi di Hamas, e provocando decine di vittime, tutte considerate membri dell'organizzazione palestinese. Queste operazioni, fortemente criticate dalle organizzazioni umanitarie internazionali, hanno avuto essenzialmente lo scopo di stanare sul nascere eventuali attacchi di Hamas, e di proteggere i crescenti insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi.

Proprio la necessità di proteggere i coloni, roccaforte elettorale dell'estrema destra del governo di Benjamin Netanyahu, potrebbe essere una delle spiegazioni del fallimento della difesa israeliana: "Israele aveva trasferito forze dal confine di Gaza alla Cisgiordania per proteggere i coloni. Hamas lo sapeva", dice Meir Livak, docente di Storia del Medio Oriente dell'università di Tel Aviv.

Altro possibile elemento di debolezza potrebbe essere lo scontro tra il governo e l'opposizione sulla riforma della giustizia, che ha portato milioni di cittadini a scendere in piazza negli scorsi mesi. Alla protesta si sono uniti anche pezzi importanti dell'esercito: "Israele ha proiettato negli ultimi mesi un'immagine di debolezza, di una società profondamente divisa e disintegrata con perdita di fiducia nella leadership e odio verso l'esercito da parte di attivisti di estrema destra. Hamas vi ha visto un'opportunità per colpire, e sono riusciti ad assestare un duro colpo", sostiene Litvak.

Gli esperti concordano che adesso Israele ha ampiamente i mezzi per rispondere all'attacco di Hamas, e per colpire duramente l'organizzazione. Ma questo se l'organizzazione palestinese resterà isolata. Il timore a Tel Aviv, scrive ancora la Bbc, è che l'attacco di sabato possa diffondersi da Gaza alla Cisgiordania e magari attirare "i combattenti pesantemente armati di Hezbollah attraverso il confine settentrionale con il Libano".

