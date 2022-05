C'è stato un attacco in Israele: è caccia a due terroristi

Ancora scontri in Israele. Sarebbero almeno quattro i morti e tre le persone rimaste gravemente ferite in un attacco avvenuto a Elad, circa 15 chilometri a est di Tel Aviv, cittadina a prevalenza ortodossa nel centro di Israele a ridosso della Cisgiordania. Lo ha riferito la testata israeliana "Jerusalem Post", spiegando che le prime notizie indicano che la polizia sta dando la caccia a due sospetti, due presunti terroristi palestinesi, armati di ascia e pistola e considerati responsabili degli attacchi avvenuti in due luoghi diversi della città, tra cui il Parco dell'anfiteatro.

La polizia ha dispiegato posti di blocco lungo le principali strade della città, mentre gli elicotteri stanno cercando un veicolo che è stato visto fuggire dalla scena. Sulla scena dell'attacco stanno operando i servizi di emergenza, mentre la municipalità di Elad ha chiesto agli abitanti di rimanere in casa. L'attacco è avvenuto nel giorno del 74esimo anniversario dell'indipendenza dello Stato ebraico.