Attacco kamikaze vicino alla moschea: decine di morti e feriti

Orrore in Pakistan. È drammatico il bilancio dell'attacco terroristico avvenuto nei pressi di una moschea in Pakistan: al momento si parla di almeno 52 morti, tra cui un agente di polizia, è 50 persone ferite. L'esplosione è avvenuta nel distretto di Mastung, nella provincia del Baluchistan, nel Sud-Ovest del Paese. Secondo le autorità si sarebbe trattato di un attacco suicida: la folla di fedeli si stava radunando per la processione di Eid ul Milad un Nabi, che ricorda la nascita del profeta Maometto, il kamikaze si è confuso tra le persone e poi ha innescato l'esplosivo, causando una vera e propria strage.

Al momento non è chiaro quale organizzazione abbia pianificato la strage. Teherik-e-Taliban Pakistan (Ttp), il gruppo dei talebani pachistani, si è dissociato dall'attentato avvenuto in Pakistan, come confermato dal portavoce Muhammad Khorasani: "Il gruppo non è coinvolto nell'attacco, non è la nostra politica fare attentati in un raduno pubblico".

