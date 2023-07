Lontana dal fronte, non dalla guerra: missili russi su Leopoli, è strage (morti e feriti)

E' di almeno quattro morti il bilancio di un attacco missilistico russo su Leopoli (Lviv in ucraino), nell'Ucraina occidentale, I soccorritori continuano a cercare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti e vittime.

Secondo una nota del ministero dell'Interno ucraino, l'attacco missilistico ha distrutto gli ultimi due piani dell'edificio. Il governatore regionale, Maksym Kozytskyi, ha pubblicato un video di 13 secondi che mostra un condominio di quattro piani con parti dei piani superiori sventrate o in macerie.

L'esercito russo ha attaccato Leopoli lanciando missili Kalibr dal Mar Nero intorno all'una di notte da portaerei di superficie e sottomarini. Diversi gruppi di missili sono stati avvistati in direzione nord per poi cambiare bruscamente rotta verso ovest. Lo rende noto l'aeronautica ucraina, citata dai media nazionali, affermando che a contraerea di Kiev ha distrutto sette dei dieci missili da crociera Kalibr

Il sindaco di Leopoli Andriy Sadovy ha definito quello della notte scorsa "il più grande attacco alle infrastrutture civili della città dall'inizio dell'invasione russa", come riporta Rbc-Ukraine. "Ci sono morti e feriti. Più di 50 appartamenti sono stati distrutti", ha scritto su Telegram. Il numero dei feriti è già salito a 32. Anche il governatore di Leopoli, Maksym Kozytskyi, ha fornito un aggiornamento sul raid, riferendo su Telegram che "il nemico ha attaccato la nostra regione dal Mar Nero con missili Kalibr. Il comando aereo occidentale delle forze aeree ucraine ha distrutto sette missili sulla regione di Leopoli".

"Leopoli. Conseguenze dell'attacco notturno dei terroristi russi. Purtroppo ci sono feriti e morti. Le mie condoglianze ai parenti! Ci sarà sicuramente una risposta al nemico. Forte", scrive su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendosi al raid missilistico russo sulla città dell'Ucraina occidentale.

Leopoli è molto, molto lontana dal fronte. Si trova a poche ore di macchina dal confine polacco, ed era diventata all'inizio dell’invasione russa un luogo di transito per molte persone in fuga dalla guerra: 600mila persone hanno soggiornato nella regione al culmine dello sfollamento, tra febbraio e aprile 2022.

