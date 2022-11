Feroce attacco missilistico sull'Ucraina dopo discorso Zelensky al G20

Mosca risponde al discorso di Zelensky al G20 con un nuovo attacco missilistico sull’Ucraina. Circa 70 missili sono stati lanciati oggi pomeriggio sul Paese, dichiara il consigliere del ministero della difesa ucraino Yuriy Sak, citato dalla Bbc. A Kiev sono stati colpiti due edifici residenziali a più piani nel distretto di Pechersk mentre diversi missili sono stati abbattuti dalla contraerea, almeno quattro secondo il ministro degli affari interni, Anton Gerashchenko. Per il momento si registra una vittima, ma il bilancio è provvisorio. A causa degli attacchi russi metà della città si trova senza elettricità.

Ucraina sotto attacco: lanciati 70 missili

Varie esplosioni sono state segnalate anche a Leopoli e Kharkiv. Anche qui si registrano problemi alla linea elettrica. "Al momento non si hanno informazioni sulle vittime. A causa di danni alla struttura, ci sono problemi con la fornitura di energia", ha dichiarato il sindaco di Leopoli, Ihor Terekhov, su Telegram.

Le sirene antiaeree stanno risuonando in tutta l’Ucraina in vista di una possibile nuova ondata di attacchi missilistici russi. I residenti delle regioni sotto attacco sono stati invitati a scendere nei rifugi. La Russia risponde così al "potente discorso di Zelensky al G20 di Bali con un nuovo attacco missilistico – dichiara il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak - Qualcuno pensa seriamente che il Cremlino voglia davvero la pace? Vuole obbedienza. Ma alla fine i terroristi perdono sempre".

Il discorso di Zelensky al G20 di Bali

Nel suo intervento in video collegamento con il G20 di Bali, il presidente ucraino ha illustrato le dieci condizioni dell'Ucraina per la pace. Rivolgendosi ai leader delle 19 economie più sviluppate al mondo, Zelensky ha ribadito che l'Ucraina non può accettare "compromessi" su "sovranità, territorio e indipendenza" e che il Paese è "sempre stato un leader negli sforzi di mantenimento della pace". Tra le condizioni figurano il ripristino dei confini territoriali ucraini; compensazioni per le vittime dell'invasione; che i criminali di guerra ed i responsabili di tutta questa guerra vengano messi di fronte alla giustizia. "Irrealistiche", così ha definito le condizioni dell'Ucraina il ministro degli esteri russo Lavrov, aggiungendo che il "conflitto è provocato dagli Usa".