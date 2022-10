Come potrebbe rispondere la Nato a un attacco nucleare russo

Nessuno può dire realmente se le minacce più o meno velate da parte di Putin di ricorrere all'arma atomica siano da prendere sul serio o vadano derubricate a "bluff", arma propagandistica per spaventare Kiev e l'Occidente. Certo, gli analisti sono piuttosto scettici che si arrivi a questo punto: Mosca sa bene che rompere il tabù nucleare, per quanto mediante l'impiego di bombe definite "tattiche" (meno potenti di quelle "strategiche" ma comunque devastanti), provocherebbe giocoforza una reazione della Nato e finirebbe per isolare ancora di più la Russia sullo scacchiere internazionale. Per quanto remota tuttavia la possibilità è sul tavolo. E già questo, in fondo, significa infrangere un tabù.

Le conseguenze per la Russia (secondo Nato e Usa)

Ma nei fatti come potrebbe reagire l'Occidente se Putin decidesse davvero di dar seguito alle minacce nucleari? In uno scenario simile è realistico pensare che ci sarebbe una risposta di tipo militare della Nato, ma non è detto che si arrivi a lanciare una bomba atomica in territorio russo. I toni comunque non sono rassicuranti. Solo ieri, riferisce l'agenzia Reuters, un alto funzionario della Nato ha messo in chiaro che un attacco nucleare della Russia comporterebbe "conseguenze senza precedenti per Mosca". Ci sarebbe quasi certamente "una risposta fisica da parte di diversi alleati, e potenzialmente dalla Nato", ha riferito il funzionario che ha chiesto di rimanere anonimo.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, aveva comunque già fatto capire piuttosto chiaramente che la Nato è pronto a reagire. "La retorica nucleare del presidente Putin è pericolosa" e "sconsiderata" aveva affermato lo scorso 30 settembre in un incontro con la Stampa. "La Nato è ovviamente vigile. Monitoriamo da vicino ciò che fa la Russia. La Russia deve capire che la guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere combattuta. E che l'uso di armi nucleari avrà gravi conseguenze per la Russia. E questo è stato comunicato molto chiaramente alla Russia. Continueremo quindi a sostenere l'Ucraina. E continueremo a sostenerla nei suoi sforzi per liberare ancora più territorio, perché ne ha il diritto".

E ancora, aveva aggiunto: "Se accettiamo che l'annessione da parte della Russia e le intimidazioni nucleari ci dissuadano dal sostenere l'Ucraina, allora accettiamo il ricatto nucleare, accettiamo che minacciando di usare le armi nucleari, potenze autoritarie come la Russia possano ottenere esattamente ciò che vogliono: prendere il controllo di un vicino, l'Ucraina, e quindi dissuaderci dal sostenere l'Ucraina nel suo assoluto diritto sovrano di difendersi da un aggressore".

Gli Usa: "Le conseguenze per Mosca sarebbero orribili"

Gli Stati Uniti, Paese capofila della Nato, hanno avvertito più volte Putin. Il presidente Usa Joe Biden ha detto di prendere molto sul serio le minacce del capo del Cremlino, ma ha anche fatto capire che gli Stati Uniti non intendono indietreggiare. "Abbiamo a che fare con un tizio che conosco decisamente bene" ha affermato di recente Biden. "Non scherza quando parla di un potenziale uso delle armi tattiche nucleari o di armi chimiche o biologiche, perché il suo esercito si sta comportando molto male. E non credo che ci sia la capacità di usare un'arma tattica atomica, senza finire in un Armageddon".

Il segretario di Stato americano Antony Blinken dal canto suo ha fatto sapere di aver avvertito Mosca delle conseguenze di un attacco nucleare. "Abbiamo detto molto chiaramente ai russi sia pubblicamente che privatamente di smettere di parlare alla leggera di armi nucleari". Quindi ha aggiunto: "È molto importante che Mosca ci ascolti e sappia che le conseguenze sarebbero orribili". E ancora. Jake Sullivan, Consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa, ha detto alla Nbc che se la Russia usasse armi nucleari contro l'Ucraina, "subirà conseguenze catastrofiche" e "gli Stati Uniti reagirebbero con decisione".

Più probabile una risposta con armi convenzionali

Al Cremlino il messaggio è arrivato forte e chiaro. Il ricorso all'arma atomica comporterebbe una reazione dell'Occidente e degli Stati Uniti in prima battuta. Ovviamente la risposta sarebbe calibrata in base all'entità dell'offesa. Un conto sarebbe sganciare una bomba da 10 o 15 chilotoni su una grande città ucraina (provocando probabilmente decine di migliaia di morti), un altro sarebbe usare un'arma da qualche frazione di un chilotone per ottenere progressi sul campo di battaglia. Un altro conto ancora sarebbe colpire un Paese Nato (in questo caso la reazione militare dell'Alleanza Atlantica sarebbe scontata) o lanciare una bomba tattica non lontano dal confine di un Paese membro. Sia la Nato che gli Stati Uniti hanno finora parlato in termini piuttosto vaghi, per quanto tutt'altro che indulgenti. Ma i toni apocalittici vanno inquadrati anche in un contesto più ampio di scontro con Mosca. L'obiettivo è esercitare un'azione di deterrenza, non certo dipingere scenari possibili o verosimili.

Non è affatto detto peraltro che un'eventuale risposta della Nato sarebbe di tipo nucleare. Secondo vari analisti ed esperti di Difesa al contrario i Paesi dell'Alleanza Atlantica potrebbero decidere al contrario di sfidare la Russia usando le armi convenzionali, in un estremo tentativo di ridimensionare la forza russa evitando scenari più funesti e apocalittici. Questa è l'ipotesi più plausibile per il generale statunitense ed ex capo della Cia David Howell Petraeus. "Solo per darvi un'ipotesi", ha detto in un'intervista alla Abc, "penso che risponderemmo eliminando ogni forza convenzionale russa che possiamo vedere e identificare sul campo di battaglia in Ucraina e anche in Crimea e ogni nave nel Mar Nero".

La superiorità dell'esercito Nato del resto è fuori discussione. Ma parliamo comunque di scenari remoti. Putin sa bene che il ricorso all'atomica costituirebbe l'innesco di una reazione a catena dalle conseguenze inimmaginabili ed esiziali per la stessa Russia. Sarebbe un rischio troppo grande. Anche per un giocatore d'azzardo come lui.