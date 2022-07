Attacco su una prigione nel Donetsk, accuse incrociate tra Russia e Ucraina

Continuano i bombardamenti sull’autoproclamata Repubblica di Donetsk e non si fermano i giochi di accuse incrociate tra Russia e Ucraina sulla responsabilità dei devastanti attacchi sui civili al 156esimo giorno di guerra.

Questa mattina un raid ha colpito il centro di detenzione di soldati ucraini a Olenivka, nella repubblica filorussa di Donetsk. Secondo quanto affermano i filorussi sarebbero almeno 53 le persone morte e 75 quelle ferite nel bombardamento. Secondo l'ufficio del procuratore ucraino, citato dal Guardian, i feriti sono invece 130.

Il luogo di prigionia dei soldati Azov

I russi e gli ucraini si accusano a vicenda di avere compiuto il bombardamento sul centro, dove sono detenuti soldati ucraini, tra cui i militari che si sono arresi diversi mesi fa dopo aver difeso instancabilmente lo stabilimento Azovstal di Mariupol per settimane dall’assalto russo.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Tass, il vice ministro dell'Informazione della Repubblica popolare di Donetsk, Daniil Bezsonov, ha sottolineato che l'attacco sarebbe stato effettuato con il sistema missilistico Himars, aggiungendo che "stiamo ancora rimuovendo le macerie e le cifre potrebbero aumentare". Una affermazione finalizzata ad attribuire la responsabilità dell’attacco agli ucraini che hanno avuto in dotazione dagli Stati Uniti il preciso sistema missilistico.

La risposta di Kiev

L'Ucraina invece accusa la Russia di aver bombardato il sito penitenziario per nascondere le prove delle torture sui prigionieri. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, l'esercito di Mosca ha effettuato un bombardamento di artiglieria "mirato e deliberato" contro la struttura correttiva di Yelenovka nella parte occupata della regione di Donetsk, dove erano detenuti i prigionieri ucraini.

Le agenzie di intelligence ucraine ritengono che l'uccisione di prigionieri ucraini a Olenivka, nella regione del Donetsk, sia stata organizzata dai mercenari russi della Pmc Wagner, su istruzione personale di Yevgeny Prigozhin, senza essere stata coordinata con la direzione del ministero della Difesa russo. Il magnate russo Prigozhin, soprannominato come lo chef di Putin, è infatti ritenuto il fondatore e capo 'ombra' del gruppo di mercenari della Wagner.

Tesi difesa dallo stesso presidente Zelensky che sui social bolla il raid sul carcere come un “omicidio di massa deliberato che richiede un'indagine rigorosa”, invocando una chiara e netta reazione da parte dell'Onu e delle organizzazioni internazionali. "Olenivka è una classica, cinica ed elaborata operazione sotto una falsa bandiera - si legge in suo post - “Il raid pianificato è stato effettuato dalle forze russe per incolpare l'Ucraina”.

Kiev non resta ferma a guardare. Stando a quanto riporta la Cnn, L'ufficio del procuratore generale ucraino ha avviato un'indagine sul raid nella prigione di Olenivka, in violazione delle leggi e dei costumi di guerra delineati nel codice penale dell'Ucraina. "Un'indagine preliminare è in corso".