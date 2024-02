Ucraina (ancora) sotto attacco: esplosioni a Kiev, allerta in tutto il Paese

Non si ferma l'offensiva di Mosca sul territorio ucraino. Nella mattina di oggi, giovedì 15 febbraio, l'allarme aereo è tornato a suonare in tutto il Paese: secondo i media locali la Russia ha lanciato un massiccio attacco missilistico su varie regioni al confine con la Polonia. Nel mirino dei russi anche la capitale Kiev, dove sono state udite diverse esplosioni. Il sindaco Vitaliy Klitschko sul suo canale Telegram ha invitato i cittadini a restare nei rifugi.

Ucraina ancora sotto attacco

Non solo Kiev. Da Zaporozhzhia a Kharkiv, fino a Dnepropetrovsk, il raid messo in atto dai russi è uno dei più estesi dell'ultimo periodo. Anche la città di Leopoli, come confermato dal sindaco Andrii Sadovyi, è stata presa di mira dai missili dell'esercito russo che, secondo le prime informazioni, avrebbero danneggiato diversi edifici.I russi stanno colpendo le strutture energetiche, dell’industria della difesa, del comando militare e delle comunicazioni ucraine. L'allerta è scattata intorno alle 5 del mattino ed è durata per circa due ore: secondo l'aeronautica ucraina sono stati lanciati 26 missili, 13 dei quali sono stati abbattuti. "Tutti i missili russi che volavano su Kiev sono stati intercettati - ha spiegato il primo cittadino - e non ci sono state vittime o distruzioni in città".

Sono quattro invece le persone che hanno perso la vita nella regione ucraina orientale di Kharkiv. Secondo le autorità locali, si registrano tre morti Veliky Burluk e uno a Chuhuiv, oltre a cinque feriti. Secondo quanto riferito dal capo della Procura regionale, Oleg Sinegubov, un missile hanno colpito una zona residenziale. Quattro feriti invece nella zona di Zaporizhzhia, dove sono state colpite alcune infrastrutture civili: "Durante l'attacco - ha spiegato il segretario del consiglio comunale della città, Anatoly Kurtev - sono stati danneggiati edifici plurifamiliari, un istituto scolastico e i locali di un centro commerciale".

Le "perdite di Mosca"

Intanto, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha diffuso un report con tutti i numeri delle "perdite" russe dall'inizio del conflitto, avvenuto il 24 febbraio dello scorso anno. Dalla partenza dell'operazione speciale in Ucraina, sono morti quasi 400mila soldati russi (399.090 per la precisione), numero che include le 950 vittime registrare nell'ultimo giorno. Oltre ai soldati, la Russia ha perso un gran numero di veicoli: 6.442 carri armati, 12.090 veicoli corazzati da combattimento, 12.691 veicoli e serbatoi di carburante, 9.620 sistemi di artiglieria, 984 sistemi di razzi a lancio multiplo, 671 sistemi di difesa aerea, 332 aerei, 325 elicotteri, 7.404 droni e 25 imbarcazioni.