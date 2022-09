Attacco missilistico russo su convoglio umanitario: i morti sono decine

Un attacco missilistico russo su un convoglio umanitario a Zaporizhzhia ha causato almeno 25 morti e circa 50 feriti. Come ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh, sul suo account Telegram, "Il nemico ha lanciato un attacco con razzi su un convoglio civile umanitario in partenza da Zaporizhzhia", ha detto. "Le persone erano in fila per lasciare il territorio temporaneamente occupato, per andare a prendere i parenti, per fornire aiuti", ha aggiunto.

Immagini e video della scena mostrano veicoli distrutti e alcuni corpi in strada. "Al momento è impossibile anche contare il numero di morti e feriti", ha commentato il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov. L'attacco ha colpito una colonna di auto con a bordo dei civili e il bilancio dei morti, probabilmente destinato a salire, è stato confermato dall'Ufficio del procuratore generale ucraino. Tra le vittime ci sono anche bambini. Come spesso accade in queste circostanze, i filo-russi di Zaporizhzhia hanno incolpato l'esercito ucraino per il raid: secondo Vladimir Rogov, funzionario dell'amministrazione filo-russa di Zaporizhzhia citato dall'agenzia di stampa russa Tass, gli ucraini avrebbero colpito una colonna di auto che si stava formando per "dirigersi verso i territori liberati".

Zelensky: "Si tratta di attacco terroristico"

E' un attacco terroristico quello che le forze armate russe hanno compiuto contro un CONVOGLIO civile umanitario a Zaporizhzhia. Lo denuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusando la Russia di essere una ''feccia assetata di sangue'' e promettendo che ''risponderà sicuramente per ogni vita ucraina perduta''. Zelensky ha quindi parlato di ''stato terrorista'' che ha ''lanciato razzi contro la popolazione civile a Zaporizhzhia, Mykolaiv e Dnipropetrovsk. Colpisce le regioni ucraine con lanciarazzi e droni''. Riferendosi all'attacco contro il convoglio umanitario, il presidente ucraino ha detto che ''gli occupanti hanno sparato 16 razzi in una mattinata nel solo distretto di Zaporizhzhia. Solo i terroristi possono farlo'', ma ''non dovrebbero avere posto nel mondo civile''. Secondo Zelensky ''il nemico si infuria e cerca vendetta per la nostra fermezza e per i suoi fallimenti. Colpisce cinicamente gli ucraini pacifici, perché ha perso tutto ciò che è umano molto tempo fa''.

L'aggiornamento sulla guerra in Ucraina

Nel frattempo, le forze militari di Kiev sono avanzate in modo decisivo verso Lyman, snodo cruciale nella regione di Donetsk che proprio oggi il Presidente russo Putin annetterà alla Federazione russa, insieme a quelle di Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. I militari ucraini hanno catturato diverse località a est della cittadina in cui si trova uno snodo ferroviario importante, come hanno ammesso i filorussi. Tanto che "intorno alla mezzanotte le forze ucraine sono riuscite a circondare Lyman", come si legge sul blog militare filorusso Rybar. Il leader filorusso della regione, Denis Pushilin, da Mosca, dove si trova per la cerimonia della firma degli accordi di annessione, ha ammesso che Lyman è "semicircondata".