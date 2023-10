Ucraina, missile russo colpisce negozio di alimentari: 51 morti (tra cui un bimbo di 6 anni)

Un missile russo ha colpito un negozio di alimentari a Hroza, nell'oblast di Kharkiv (distretto di Kupiansk), provocando almeno 51 morti, tra cui un bambino di sei anni, e 6 feriti, tra cui una ragazza. A denunciare per primo la strage è stato in un tweet Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I media riferiscono che la popolazione del villaggio era costituita da 501 persone. Secondo la Ukrainska Pravda, "in un solo colpo i russi hanno ucciso il 10% degli abitanti del villaggio". I risultati preliminari dell'indagine avviata da Kiev indicano che l'attacco è stato condotto da un missile del sistema missilistico balistico russo Iskander. A riferirlo è stato il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko su Telegram. Klymenko ha specificato che le indagini sui detriti sono ancora in corso.

Il presidente russo Zelensky ha scritto sui social che quello avvenuto nel distretto di Kupiansk è stato " un attacco terroristico pienamente deliberato, dimostrativo e brutale". " Il terrorismo russo deve essere fermato" ha aggiunto il leader ucraino. " Tutti coloro che aiutano la Russia a eludere le sanzioni sono criminali". La Russia, ha scritto Zelensky, "ha bisogno di questo e di simili attacchi terroristici per una sola ragione: rendere la sua aggressione genocida la normalità per il mondo intero. E ringrazio ogni leader e ogni nazione che ci sostiene nella difesa della vita umana! Ora ci concentriamo con i leader europei, in particolare, su come rafforzare la nostra difesa aerea, rinforzare le nostre truppe, e proteggere il nostro Paese dal terrorismo. I terroristi dovranno affrontare ritorsioni".

Russian missile struck an ordinary grocery store in the Kupiansk district of the Kharkiv region. This was a fully deliberate, demonstrative, and brutal terrorist attack.



As of now, more than 51 people have been reported dead. My condolences to all those who have lost their loved… pic.twitter.com/yxIW2Xwy35