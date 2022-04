Cosa sappiamo sull'attacco alla stazione di Kramatorsk, in ordine

La stazione di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, è stata colpita da un bombardamento missilistico che ha provocato decine di morti e centinaia di feriti. Al momento dell'esplosione infatti, la stazione era parecchio affollata per dei treni che sarebbero partiti verso Ovest, la parte verso cui la popolazione ucraina si sta spostando in vista di una rinnovata offensiva russa nell'Est. Un primo, parziale, bilancio parla di almeno 39 vittime, fra le quali anche quattro bambini, e circa 100 feriti. La Russia ha negato il coinvolgimento nell'attacco, che il Ministero della Difesa ha definito "una provocazione" e le relative immagini "assolutamente false". Il Ministero della Difesa russo aveva definito anche le immagini di Bucha una "provocazione.

Kramatorsk è un importante centro amministrativo della regione amministrativa di Donetsk, nel Donbass, dove la Russia concentrerà le proprie forze nelle prossime settimane per la guerra iniziata in Ucraina a febbraio 2022.

Nelle ore precedenti l'attacco, la stazione di Kramatorsk era già gremita di gente che cercava di prendere i treni che andavano a Ovest. Secondo il sindaco della città, nell'area della stazione erano presenti circa 4.000 persone che aspettavano di essere evacuate.

Ci sono già diversi elementi di questa storia che si possono confermare tramite immagini e video.

Le immagini di Kramatorsk sono vere

Possiamo dire che le immagini circolate su social e i giornali riguardo il bombardamento alla stazione di Kramatorsk sono autentiche e si riferiscono al luogo in cui sono realmente avvenute. Questa affermazione è resa possibile dal confronto delle foto aeree del satellite e delle foto a terra diffuse da chi si trovava alla stazione al momento dell'esplosione. Diversi dettagli coincidono, dalla struttura riconoscibile della stazione a delle scale che portano a dei cavalcavia sui binari.

La foto del missile con la scritta "Per i bambini"

Tra le foto e i video che sono circolate dopo l'attacco alla stazione di Kramatorsk quella dell'involucro del missile è tra le più impattanti. Sul rottame si vede la scritta in cirillico "Per i bambini". Durante una guerra c'è sempre il sospetto che alcuni eventi possano essere usati da una parte o dall'altra a fini propagandistici. In questo caso le bruciature sulla vernice fanno capire che la scritta è stata realizzata prima dell'impatto.