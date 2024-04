Nuovo attacco a Sydney: vescovo e fedeli accoltellati durante la messa

Dopo la strage nel centro commerciale di sabato, un nuovo attacco armato si è registrato nella capitale australiana, questa volta all'interno di una chiesa ortodossa da parte di un uomo che, armato di un coltello, si è scagliato contro il vescovo Mar Mari Emmanuel ferendo il religioso e almeno 4 fedeli.

Secondo i media australiani, l'aggressore è stato già arrestato e sta attualmente collaborando con la polizia. L'attacco è avvenuto nella chiesa "Christ the Good Shepherd" di Wakeley (Sydney) intorno alle ore 19 locali circa (le 11 in Italia), proprio mentre il prelato stava pronunciando il sermone davanti all'altare.

L'aggressione

La messa era trasmessa in streaming, per cui sui social si è presto diffuso il video che mostra l'aggressione: il vescovo si trovava presso l'altare quando un uomo vestito di scuro gli si è lanciato contro, colpendlo nella zona tra il volto e il collo. Il prelato si accascia mentre i presenti cominciano a gridare e si precipitano sull'altare per fermare l'aggressione ed aiutare Emmanuel.

Sul posto sono giunte ben 16 volanti e 11 ambulanze. "Un'operazione di polizia è in corso a Wakeley, a seguito di segnalazioni di un accoltellamento. Gli agenti del Fairfield City Police Area Command si sono recati in Welcome Street, a Wakeley, in seguito alla segnalazione di un certo numero di persone accoltellate. Gli agenti hanno arrestato un uomo che sta aiutando la polizia nelle indagini", ha fatto sapere la polizia del Nuovo Galles del Sud in una dichiarazione.

A quanto si apprende finora, i feriti sarebbero 4: un uomo di 50 anni e un altro di 30 sono stati trasportati all'ospedale di Liverpool con lacerazioni multiple; mentre un giovane di 20 anni e un uomo di 60 sono stati affidati ai paramedici con lacerazioni alle braccia e alle mani.

Il lockdown una "schiavitù di massa": chi è il vescovo aggredito

Mar Mari Emmanuel, il vescovo accoltellato, è un leader ortodosso molto divisivo, noto in Australia per le posizioni no-vax e le idee ultraconservatrici nei confronti della comunità Lgbtq+ espresse più volte nel corso dei sermoni. L'impatto del Covid sarebbe stato "esagerato" dalle autorità, mentre "il sistema immunitario delle persone" sarebbe stato "progettato da Dio per combattere le malattie senza vaccinazione", ha affermato in passato.

Nel 2021 si è spesso scagliato contro le limitazioni ai movimenti imposte dalla pandemia, definendo il lockdown "una schiavitù di massa".

"I feriti hanno subito lesioni non pericolose per la vita e sono in cura dai paramedici dell'ambulanza del Nsw. Maggiori informazioni saranno fornite non appena saranno disponibili", si legge ancora.

Undici ambulanze hanno assistito alla scena.