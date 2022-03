Attacco terroristico a Tel Aviv: 5 morti

Cinque persone sono morte durante un attacco terroristico a Bnei Brak, sobborgo ortodosso e a Ramat Gan, vicino Tel Aviv in Israele. Secondo i media l'aggressore sarebbe stato "neutralizzato". "La lotta armata continua, siano benedette le mani degli eroi", ha scritto su twitter Mushir al-Masri, un portavoce di Hamas. Il sindaco della cittadina ha chiesto agli abitanti di chiudersi in casa visto che è ancora rischioso trovarsi in strada. Dopo i due attentati della settimana scorsa, in Israele l'allerta è massima.