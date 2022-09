Attacco terroristico contro un convoglio di aiuti umanitari: oltre 20 morti

Più di 20 persone sono morte a seguito di un attacco compiuto dal gruppo terroristico Al Shabaab contro un convoglio di camion che trasportavano cibo e la successiva esplosione di una mina nella regione somala di Hiraan, nella Somalia centrale. Il gruppo islamista ha lanciato l'attacco nell'area di Hiran, nello stato semi-autonomo di Hirshabelle, nella Somalia centrale. I camion stavano trasportando scorte di cibo dalla città di Baladweyne alla città di Mahas.

L'incidente è avvenuto la notte del 2 settembre e, in un primo assalto al convoglio, sono rimasti uccisi almeno 17 civili. Successivamente, almeno altre cinque persone che si stavano dirigendo in quella zona per rispondere all'attacco sono morte, vittime di un ordigno esplosivo, secondo le informazioni raccolte dal portale Garowe Online.

Il doppio attacco è avvenuto in una regione dove l'esercito somalo ha recentemente svolto operazioni contro Al Shabaab, gruppo alleato di Al Qaeda che aspira a imporre la sua visione rigorosa dell'Islam in Somalia. Si tratta del peggior attacco registrato in Somalia dall'assalto ad un hotel di Mogadiscio ad agosto, che ha provocato più di venti morti. Dopo quell'attacco, il presidente somalo, Hasan Sheikh Mohamud, ha promesso di intensificare l'offensiva contro il terrorismo.

"Abbiamo assistito a come sono stati bruciati i corpi di 25 civili e i loro averi. E' una tragedia", ha detto Ali Jayte, governatore della regione di Hiiraan, dove è avvenuto l'attacco.

Il gruppo terroristico Al Shabab, che controlla alcune aree rurali della Somalia e ha compiuto numerosi attentati nel Paese, ha rivendicato l'attacco attraverso il suo canale radio, ma non ha indicato il numero dei morti.

Il mese scorso più di 20 persone sono state uccise in un attacco in cui combattenti di al Shabaab hanno preso d'assalto l'Hotel Hayat a Mogadiscio, innescando una battaglia di 30 ore mentre le truppe governative cercavano di porre fine all'assedio e liberare gli ostaggi.