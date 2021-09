Attacco terroristico al supermercato in Nuova Zelanda: "Ispirato dall'Isis"

È di sei feriti il bilancio delle vittime di un attacco terroristico avvenuto in un supermercato di Auckland, in Nuova Zelanda: l'aggressore, armato di coltello, è stato poi ucciso dai poliziotti intervenuti sul posto. Tre dei feriti sono in gravi condizioni.

Attacco al supermercato a Auckland

La matrice terroristica è stata confermata dalla premier neozelandese Jacinda Ardern: l'uomo, un cittadino cingalese le cui generalità non sono state rese note, era sotto sorveglianza dal 2016 (ma per legge non poteva essere tenuto in carcere), perché ritenuto un seguace dell'ideologia dell'autoproclamato Stato Islamico: era "ispirato dall'Isis", ha spiegato Ardern.

In alcuni video pubblicati sui social si vedono alcuni clienti del supermercato New Lynn Countdown lanciare sull'allarme per la presenza di "qualcuno con un coltello" e si sentono i colpi di arma da fuoco esplosi dalla polizia. Nel video seguente, girato da un cliente, e opportunamente schermato, si intuisce il momento dell'intervento delle forze dell'ordine.