Il blitz contro i jihadisti dopo gli attentati: cosa succede in Israele

La polizia israeliana ha ucciso tre presunti miliziani della Jihad islamica palestinese nel villaggio di Arraba a sudovet di Jenin, in Cisgiordania. Nello scontro a fuoco sono rimasti feriti anche quattro militari delle Forze di difesa israeliana, tra cui uno in modo grave. Lo riferisce il Times of Israel spiegando che la sparatoria è seguita a un'operazione di arresto condotta dall'unità anti-terrorismo Yamam. Il soldato israeliano gravemente ferito è stato trasportato in elicottero nel centro medico di Rambam a Haifa dove è stato sopporto a un intervento chirurgico e dove si trova ricoverato in terapia intensiva.

Il 29 marzo scorso a Bnei Brak, città ultra-ortodossa appena a Est di Tel Aviv, un uomo armato a bordo di una moto aveva aperto il fuoco contro la folla uccidendo quattro persone e rimandendo a sua volta ucciso.

La polizia ha detto che secondo un'indagine preliminare l'uomo che ha aperto il fuoco proveniva dalla Cisgiordania ed era armato di un fucile d'assalto; ha preso di mira i passanti prima di essere colpito dagli agenti sul posto. L'attentato è avvenuto solo due giorni dopo una sparatoria nella città di Hadera che ha provocato la morte di due poliziotti e una settimana dopo un accoltellamento nella città meridionale di Beersheba in cui sono state uccise quattro persone. Il bilancio delle vittime continua a salire.