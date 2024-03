"Rischio attentati a Mosca": l'ambasciata Usa lancia l'allarme

"Rischio imminente di attacco terroristico nelle prossime 48 ore": a lanciare l'allarme è l'ambasciata statunitense a Mosca che ha raccomandato ai cittadini americani di evitare grandi eventi e luoghi affollati nelle prossime 48 ore. "L'ambasciata - si legge nella nota - sta seguendo rapporti in cui si parla di estremisti con piani imminenti per colpire grandi assembramenti di persone a Mosca, inclusi concerti". Anche l'ambasciata britannica ha in seguito diffuso una notizia simile.

Terrorismo, in poche ore sventati due attacchi

Solo ieri i servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno sventato un attacco armato da parte di militanti dell'Isis in una sinagoga a Mosca. L'agenzia Tass riferisce che "sul territorio della regione di Kaluga è stata repressa l'attività di una cellula dell'organizzazione terroristica internazionale Stato Islamico in Afghanistan 'Wilayat Khorasan', vietata in Russia, i cui membri stavano progettando di commettere un atto terroristico contro una delle istituzioni religiose ebraiche di Mosca".

E sempre nelle scorse ore i servizi di sicurezza russi hanno fatto sapere di avere ucciso un cittadino bielorusso accusato di aver pianificato un attentato in un edificio amministrativo nella città di Olonets, nella regione russa della Carelia. Secondo l'Fsb l'uomo sarebbe stato reclutato dai servizi speciali ucraini e si stava preparando a far esplodere un ordigno artigianale.