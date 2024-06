Chiese e sinagoghe attaccate, un prete sgozzato: chi firma il doppio attacco in Russia

Sono almeno le19 vittime - 15 poliziotti e 4 civili - dell'attacco simultaneo condotto contro una sinagoga nella città di Derbent e contro la polizia a Makhachkala, capoluogo del Daghestan nel Caucaso in Russia.

Un commando di uomini armati ha aperto il fuoco contro una sinagoga, una chiesa e, subito dopo, contro la polizia. Dopo l'attentato i terroristi hanno incendiato i due luoghi di culto. Sergei Melikov, governatore della regione del Daghestan, ha parlato su Telegram di "giorno tragico per il Daghestan e per l'intero Paese".

In un video diffuso su Telegram, si vedono tre uomini vestiti di nero che si impadroniscono di un van della polizia e prendono la mira coi mitra, mentre in un altro un assalitore grida "Allahu Akbar" inquadrando una sinagoga in fiamme.

The latest on the Dagestan attacks:

- The counterterrorism operation is over, with 6 gunmen killed.

- At least 8 officers, a priest & a civilian were killed.

- "We know who is behind these terrorist attacks," Dagestan's leader said, referencing the war.https://t.co/X6V1lZdNqh