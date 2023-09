L'attentato dell'11 settembre: dopo 22 anni identificate altre due vittime

A pochi giorni dalle cerimonie per il ventiduesimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001, due delle circa 1100 vittime del World Trade Center rimaste ancora senza nome sono state identificate. A renderlo noto sono state le autorità della città di New York, precisando che si tratta di un uomo e una donna. Sono stati identificati come le vittime 1.648 e la 1.649.

In una nota stampa le autorità locali spiegano che il riconoscimento è avvenuto tramite tecniche avanzate di esami del Dna sui resti rinvenuti sul luogo dell'attacco negli anni. Si tratta della stessa tecnologia utilizzata dalle forze armate statunitensi per identificare i resti dei militari americani scomparsi.

I nomi delle due vittime non sono stati divulgati, su richiesta delle famiglie. Circa 1.104 vittime – il 40% dei deceduti – rimangono non identificate.

"Mentre ci prepariamo a celebrare l'anniversario dell'11 settembre, i nostri pensieri si rivolgono a coloro che abbiamo perso quella terribile mattina e alle loro famiglie che continuano a vivere ogni giorno con il dolore per la scomparsa dei propri cari", ha detto il sindaco Adams. "Speriamo - ha aggiunto - che queste nuove identificazioni possano portare un po' di conforto alle famiglie di queste vittime, e gli sforzi in corso da parte dell'Ufficio del capo medico legale attestano l'impegno costante della città nel riunire tutte le vittime del World Trade Center con i loro cari".

