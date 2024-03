Attentato a Mosca, uomini sparano all'impazzata in una sala concerti: è strage. L'edificio in fiamme

Attentato a Mosca. È di almeno 12 morti e 35 feriti il bilancio di una sparatoria al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca, dove alcuni uomini armati e in mimetica sono entrati e hanno iniziato a sparare.

L'agenzia di stampa Tass scrive che gli aggressori avrebbero usato delle mitragliatrici. Al momento dell'attacco nella sala concerti erano presenti centinaia di persone, molte sono state evacuate. Intanto l'edificio è andato in fiamme. Il tetto della struttura sarebbe crollato. Non è chiaro al momento quanti siano gli attentatori. La Ria Novosti afferma che gli uomini armati hanno anche ''lanciato una granata o una bomba incendiaria facendo scoppiare un incendio'' che è ancora in corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su Telegram circolano già diversi video della sparatoria in cui si vedono gli attentatori sparare e colpire spettatori e passanti. La folla, assiepata in platea, fugge nel panico mentre si sentono i colpi esplosi da armi automatiche.

Sul posto ci sono gli uomini della squadra speciale di reazione rapida e delle unità mobili speciali della polizia. Al Crocus City Hall sono state inviate almeno 50 ambulanze. Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha definito l'attacco "una terribile tragedia" senza fornire tuttavia alcun bilancio delle vittime.

Intanto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha invitato tutti gli americani presenti nella capitale russa ad evitare i luoghi affollati e a rimanere in contatto con il dipartimento di Stato. "I nostri pensieri - ha detto - vanno alle vittime di questo terribile attacco".

L'allerta dell'ambasciata Usa

L'attacco riporta alla memoria l'allerta lanciata solo due settimane fa dall'ambasciata statunitense a Mosca che parlava di un "rischio imminente di attacco terroristico nelle prossime 48 ore". "L'ambasciata - specificava la nota - sta seguendo rapporti in cui si parla di estremisti con piani imminenti per colpire grandi assembramenti di persone a Mosca, inclusi concerti". E proprio una sala concerti è diventata il bersaglio degli attentatori che oggi hanno fatto fuoco nella Crocus City Hall. A inizio mese i servizi di sicurezza russi (Fsb) avevano sventato un attacco armato da parte di militanti dell'Isis in una sinagoga a Mosca. Secondo l'agenzia Tass lo Stato Islamico avrebbe progettato un attentato contro una delle istituzioni religiose ebraiche della capitale russa.