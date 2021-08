Attentato all'aeroporto di Kabul: morto un soldato

Scontro a fuoco all'ingresso Nord dell'aeroporto di Kabul in Afghanistan tra soldati afghani e un gruppo di persone armate non identificate. Il bilancio è di un soldato afghano morto e tre feriti. Allo scontro hanno partecipato anche soldati tedeschi e americani. Lo riferiscono le forze armate tedesche.

notizia in aggiornamento

La notizia del conflitto a fuoco arriva poche ore dopo il nuovo discorso del presidente Usa Joe Biden che ha parlato di come i terroristi potrebbero approfittare della situazione che si è venuta a creare allo scalo afghano dove 28mila persone sono state evacuate dagli Stati Uniti dal 14 agosto, di cui 11mila nelle ultime 36ore. Ora "la priorità assoluta è portare tutti gli americani fuori da Kabul" ha detto Biden che si è detto convinto di poter negoziare con i talebani un'estensione della data del ritiro dallo scalo aeroportuale.

Ma oggi uno dei portavoce di talebani ha spiegato come il 31 agosto rappresenti una data limite "Se gli Stati o la Gran Bretagna cercheranno di guadagnare tempo per continuare le evacuazioni dall'Afghanistan ci saranno delle conseguenze" ha detto Suhail Shaheen, uno dei portavoce dei talebani e membro del team di negoziazione del gruppo in un'intervista a Skynews a Doha. "Il presidente Biden ha annunciato che il 31 agosto avrebbe ritirato tutte le truppe americane. Quindi se estendono il limite significa che stanno estendendo l'occupazione e non ce n'è bisogno", ha detto ancora il portavoce dei talebani ribadendo che se "l'intenzione è continuare ad occupare" l'Afghanistan "si romperà la fiducia e ci sarà una reazione".

Il 31 agosto è la data fissata per il ritiro completo

"Speriamo di non dover prorogare" aveva detto il presidente degli Stati Uniti, lasciando aperta la porta per un'estensione. "Ci saranno discussioni, credo. Vedremo cosa possiamo fare", ha risposto a una domanda di un giornalista che chiedeva cosa farebbe se i paesi alleati chiedessero agli Stati Uniti di rimanere lì più a lungo. Una settimana dopo la presa del potere da parte dei talebani, domenica migliaia di persone stavano ancora cercando di fuggire dal Paese e all'aeroporto di Kabul regnava ancora il caos. "Abbiamo apportato una serie di modifiche, inclusa l'espansione dell'accesso intorno all'aeroporto e alla zona di sicurezza" , ha affermato Joe Biden senza fornire ulteriori dettagli.

"Sono in contatto con diversi Paesi come l'Italia, la Germania e la Spagna che stanno dando un sostegno vitale all'operazione di evacuazione da Kabul - ha detto Biden - Li ringrazio e continueremo a lavorare insieme a loro, in stretto coordinamento con tutti i nostri partner", ha consluso Biden.

#StatiUniti Nuovo discorso alla Nazione del presidente #Biden: "La nostra priorità a #Kabul è quella di far uscire gli americani nel modo più sicuro possibile. Abbiamo evacuato anche cittadini di Paesi alleati"

Video: USPOOL pic.twitter.com/e7GoHPUPbM — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 23, 2021

La situazione in Afghanistan

L'Afghanistan affronterà una "catastrofe assoluta" con fame diffusa, persone senza casa e collasso economico a meno che non venga concordato un urgente sforzo umanitario sulla scia del ritiro dal Paese degli Stati Uniti. A lanciare l'allarme ai leader mondiali è Mary-Ellen McGroarty, direttrice nazionale per l'Afghanistan del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, dichiarando al britannico Observer che un'azione rapida e coordinata è fondamentale.

Gli afghani attendono di capire come davvero andranno le cose finite le evacuazioni e spentesi le ultime luci dei media internazionali, il problema è sopravvivere: le banche sono chiuse da dieci giorni mentre l'apparato statale che viveva grazie ai contributi occidentali ora si trova senza più i necessari finanziamenti. Come evidenzia l'inviato Rai Nico Piro "per governare talebani hanno bisogno di soldi perché devono garantire gli stipendio e pagare i loro comandanti e soldati, altrimenti passeranno all’Isis o cominceranno a gestire i loro emirati di distretto.