Un'auto piomba sulla folla: 8 feriti

Attentato in pieno centro a Gerusalemme, in Israele dopo quello di Tel Aviv del 7 aprile scorso in cui perse la vita il nostro connazionale Alessandro Parini. Un'automobile ha travolto dei passanti nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo Mahane Yehuda, provocando il ferimento di 8 persone, di cui una in gravi condizioni. A parlare di "attentato" lo stesso premier Benyamin Netanyahu. Neutralizzato il conducente.

Premier Netanyahu: "Un altro tentativo di uccidere cittadini israeliani"

"Pochi minuti fa, non lontano da qui, c'è stato un altro tentativo di uccidere cittadini israeliani", ha dichiarato Netanyahu, ricordando che "la Terra di Israele e lo Stato di Israele sono stati acquisiti attraverso molte sofferenze. Se potessero, ci ucciderebbero tutti. Ma non ci sconfiggeranno anzi saremo noi a sconfiggere loro".

L'attentato è avvenuto mentre Israele si prepara a celebrare Yom Hazikaron, la giornata in memoria dei soldati caduti in difesa dello Stato ebraico e delle vittime del terrorismo, e alla vigilia della festa dell'Indipendenza. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Shaare Zedek e Hadassah Ein Kerem.

Chi era l'attentatore

L'attentatore è stato neutralizzato da un civile, ha riferito un ufficiale della polizia, Ronen Ovadia. "Era un attentatore isolato, che aveva progettato l'attacco per tempo", ha aggiunto. Si tratterebbe di Hatem Abu Najma, 39 anni, padre di 5 figli, residente nel rione palestinese di Beit Safafa, a Gerusalemme. Secondo i media locali i servizi di sicurezza starebbero verificando se l'uomo avesse problemi mentali.

