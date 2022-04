Passa il bus, azionano una bomba a distanza: morti e feriti

Una guardia carceraria è morta in seguito all'esplosione di un ordigno artigianale al momento del passaggio di un autobus che trasportava anche altri agenti nel distretto di Osmangazi a Bursa, nel nordovest della Turchia. Lo ha reso noto il prefetto cittadino, Yakub Canbolat, riporta l'agenzia Anadolu. Altre quattro guardie carcerarie sono rimaste ferite, di cui una gravemente.

Bomba su un bus che trasportava guardie carcerarie in Turchia

Il ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, ha confermato che l'ordigno è stato azionato a distanza e ha fatto sapere che le forze dell'ordine sono al lavoro per catturare i responsabili. "Una delle nostre guardie carcerarie è stata martirizzata a causa della detonazione telecomandata di uno ied sulla strada Bursa-Mudanya mentre le guardie stavano passando. Sono in corso le indagini per catturare gli autori", ha scritto il ministro turco su Twitter.

Un ordigno esplosivo improvvisato - in lingua inglese "improvised explosive device, abbreviato "ied" - è una bomba realizzata con materiali non convenzionali, anche tramite l'impiego di esplosivi convenzionali.