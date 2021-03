L'attacco kamikaze contro una cattedrale nella Domenica delle Palme

Un attentato nella cattedrale della città indonesiana di Makassar ha causato un numero ancora imprecisato di vittime e feriti. La polizia del Sulawesi meridionale riferisce di un'esplosione mentre i feriti vengono trasportati in ospedale.

Secondo le prime informazioni sono rimaste ferite almeno 14 persone mentre due kamikaze sarebbero rimasti uccisi dalla deflagrazione avvenuta mentre - a bordo di una motocicletta - stavano cercando di entrare nell'area della cattedrale ma sono stati trattenuti dai membri del personale di sicurezza della chiesa.

tw // bom attack



sending all prayers and condolences to the victims of Gereja Katedral Makassar, Indonesia bombing. May your souls rest in peace.



?? pls jangan drop ht apapun dulu, respect. pic.twitter.com/SjooaYNVK5