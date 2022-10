"C'è l'Ucraina dietro all'uccisione di Darya Dugina": perché la soffiata Usa sull'attentato arriva solo oggi

Apparati del governo ucraino avrebbero autorizzato l'uccisione di Daria Dugina, la figlia del filosofo Alexander Dugin. Le agenzie di intelligence statunitensi ritengono che alcuni settori del governo di Kiev "abbiano autorizzato" l'attentato del 20 agosto scorso nel quale rimase uccisa Daria Dugina, figlia del filosofo nazionalista Alexander Dugin. A rivelarlo il New York Times, secondo cui l'attentato sarebbe un elemento di una campagna clandestina che gli americani temono possa provocare un allargamento del conflitto. Gli Usa "non hanno preso parte all'attacco, né fornendo intelligence né altra assistenza", fa sapere l'intelligence, secondo cui non erano a conoscenza dell'operazione in anticipo, alla quale si sarebbero opposti se fossero stati consultati. Tanto che in seguito i funzionari americani hanno "rimproverato" gli ucraini. L'Ucraina ha sempre negato ogni coinvolgimento nell'attentato.

La valutazione sulla complicità ucraina, finora tenuta riservata, è stata condivisa all'interno del governo degli Stati Uniti la scorsa settimana. L'Ucraina ha sempre negato il proprio coinvolgimento nell'omicidio Dugina e i funzionari di Kiev hanno smentito ancora quando sono stati interpellati sulla valutazione dell'intelligence americana. Il New York Times sottolinea quindi che gli americani sono frustrati dalla mancanza di trasparenza dell'Ucraina sui suoi piani militari e clandestini, soprattutto in territorio russo. Mentre il Pentagono e le agenzie di spionaggio hanno condiviso con gli ucraini informazioni sensibili sul campo di battaglia, aiutandoli a individuare i posti di comando russi, le linee di rifornimento e altri obiettivi chiave, gli ucraini non sempre hanno detto ai funzionari americani cosa intendono fare, sottolinea ancora il quotidiano. I funzionari dell'amministrazione di Washington non hanno poi rivelato nel dettaglio quali elementi del governo di Kiev si ritiene abbiano autorizzato la missione, chi ha effettuato l'attacco o se il presidente Volodymyr Zelensky abbia approvato la missione.

Per l'attacco del 20 agosto scorso a Mosca, la Russia ha accusato apertamente Kiev, sostenendo che l'esplosione dell'auto sulla quale viaggiava la donna è stata provocata da una bomba fatta detonare da un'agente ucraina poi fuggita in Estonia. C'è anche un altro elemento da tenere a mente: secondo alcuni analisti, se Daria Dugina è stata uccisa su ordine di apparati ucraini, ciò dimostra che a Kiev esistono piani ben costruiti con l'obiettivo di colpire in Russia e indebolire Putin. Ma ciò che è stato fatto trapelare dall'intelligence Usa è anche un modo degli americani per comunicare la loro estraneità. Gli Usa, secondo la ricostruzione del giornale, non solo non hanno collaborato con l’operazione, ma non ne erano informati, e se l’avessero saputa si sarebbero opposti, e dopo hanno protestato con Kiev perché la considerano un'escalation inutile, che potrebbe spingere la Russia a compiere rappresaglie analoghe. Gli Usa forniscono armi, aiuti economici e intelligence che hanno aiutato l'Ucraina a respingere l’offensiva sulla capitale, e ora andare al contrattacco nel Donbass e in una parte delle regioni meridionali. Il Pentagono però nei mesi scorsi si è spesso lamentato che Kiev non condivide le informazioni sulle sue operazioni, in particolare gli atti di sabotaggio condotti in territorio russo, e gli stessi piani per la controffensiva, che sarebbero stati rivelati in ritardo.