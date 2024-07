Spari contro Donald Trump al comizio: ucciso l'attentatore, l'ex presidente ferito di striscio

Attentato a Donald Trump, è stato colpito a un orecchio da spari provenienti da un tetto a un comizio a Butler, in Pennsylvania. Ferito di striscio all'orecchio, non destano preoccupazione le sue condizioni. L'ex presidente degli Usa è stato subito circondato dagli uomini della sicurezza e si è rialzato, sanguinante. Una volta in piedi, Trump ha alzato il pugno. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento, ma sono stati minuti di panico dopo gli spari. "Mi hanno perforato la parte superiore dell'orecchio, incredibile che accada negli Usa", ha commentato Trump poco dopo, sul suo social Truth. Circa una decina, in tutto, i colpi uditi.

L'attentatore ucciso da un cecchino

L'uomo che ha sparato a Trump è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Era in mimetica, a meno di 150 metri dal palco. Un testimone ha detto ai media di aver visto un uomo con un fucile che strisciava su un tetto prima che gli spari risuonassero. Le forze dell'ordine affermano che potrebbero rendere noto il nome del presunto autore dell'attentato entro le prossime ore. Secondo i servizi segreti, è rimasto ucciso anche uno spettatore al raduno, e altri due sono rimasti gravemente feriti.

Il video dell'attentato a Trump

Trump ha parlato di un "sibilo" e della sensazione di un "proiettile che squarciava la pelle". Secondo l'Fbi "abbiamo avuto quello che chiamiamo un tentativo di omicidio contro il nostro ex presidente Donald Trump", parola di Kevin Rojek, l'agente speciale responsabile dell'ufficio locale dell'Fbi a Pittsburgh. Le indagini sono solo all'inizio.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T — Acyn (@Acyn) July 13, 2024

Trump says “wait” and pumps his fist toward the crowd in a show of strength as blood pours down his face after being shot at

pic.twitter.com/VFzZt7Pwl8 — Savanah Hernandez (@sav_says_) July 13, 2024

L'arma è un fucile semiautomatico di tipo AR-15

Certo è che chi ha sparato è riuscito ad avvicinarsi, armato di fucile, sorprendentemente vicino al palco dove stava parlando l'ex presidente Usa. Gli agenti hanno recuperato dalla scena del crimine un fucile semiautomatico di tipo AR-15: a imbracciarlo un uomo di carnagione bianca.

Le reazioni. Biden: "Non c'è posto per la violenza in America"

"Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Non c'è posto per la violenza in America", ha commentato Biden. Il presidente sente il tycoon e torna subito alla Casa Bianca. "Ho parlato al telefono con mio padre ed è di ottimo umore", afferma Trump Jr.

Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha confermato che Donald Trump ha lasciato la zona in cui si è tenuto il suo comizio a Butler e ha detto di essere grato che Trump stia bene, augurandogli una pronta e completa guarigione. Ha aggiunto di essere "grato a tutte le forze dell'ordine che sono intervenute, hanno protetto l'ex presidente e hanno lavorato per riportare la situazione sotto controllo". Trump è stato accompagnato in un ospedale locale. Sta bene.

How close we were to a civil war (2024 colorized) pic.twitter.com/dBBmvtr8hO — Savanah Hernandez (@sav_says_) July 14, 2024

Meloni: "Seguo con apprensione"

"Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti DonaldTrump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l'auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza", scrive sui social la premier italiana Giorgia Meloni.

Domani, lunedì 15 luglio, inizierà la convention dei Repubblicani in cui il tycoon sarà nominato ufficialmente come candidato alla presidenza.