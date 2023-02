Con l'auto contro la fermata del bus: morto bimbo di 6 anni, altri 5 gravissimi

Un bambino di sei anni è stato ucciso e almeno altri cinque sono rimasti feriti, tra cui un altro bambino in condizioni critiche, in un attacco con un'auto vicino al quartiere Ramot di Gerusalemme. L'attentatore è stato ucciso. Lo hanno riferito i media israeliani citando fonti mediche e di polizia. Immagine diffuse sul web mostrano diverse persone a terra dopo che un veicolo Mazda di colore blu si è schiantato contro una fermata dell'autobus vicino al sito di Nebi Samuel, in un'area abitata a maggioranza da ultraortodossi. Diversi passanti sono stati visti puntare armi da fuoco contro l'auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Medio Oriente si assiste ad una spirale di violenze che non sembra placarsi e che viene alimentata anche, se non soprattutto, dalle continue provocazioni dell'ala più a destra del nuovo governo di Benjamin Netanyahu. Insediatosi a fine 2022, dopo un anno caratterizzato dal triste record di palestinesi uccisi, il nuovo governo di Tel Aviv ha imbarcato nei posti chiave le punte di diamante del sionismo più estremista. Tra queste spicca il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir: a inizio gennaio, Ben Gvir ha pensato bene di recarsi alla spianata delle moschee di Gerusalemme, azione considerata "una provocazione senza precedenti" non solo dall'Autorità palestinese, ma anche dall'opposione israeliana e dalla comunità internazionale. Non contento, il ministro ha chiesto di abolire la bandiera palestinese, equiparandola a un simbolo del terrorismo. La strategia del governo di Netanyahu è quella di "rafforzare" i suoi insediamenti in Cisgiordania, nei territori già ampiamente occupati dai coloni israeliani che rappresentano il fortino elettorale della destra israeliana e le cui violenze nei confronti dei palestinesi del posto sono oramai all'ordine del giorno. I coloni giustificano le loro azioni come una vendetta nei confronti delle violenze palestinesi. L'attacco di oggi purtroppo rischia di gettare altra benzina sul fuoco.