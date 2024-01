Attentato in Iran, l'Isis rivendica: "Due kamikaze si sono fatti esplodere tra la folla"

C'è l'Isis dietro l'attentato che ha colpito l'Iran. Con una nota pubblicata sui social lo Stato Islamico ha rivendicato ufficialmente la responsabilità dell'attacco di mercoledì 3 gennaio a Kerman, in Iran, in occasione delle celebrazioni per la morte del generale Qassem Soleimani. Responsabili delle esplosioni, fa sapere lo Stato islamico, sono stati due kamikaze.

La strage ha provocato più di 80 morti oltre cento di feriti. Le esplosioni sono avvenute nei pressi del cimitero della città, mentre migliaia di persone si erano riunite per commemorare l'ex capo delle forze Qods delle guardie rivoluzionarie, ucciso nel 2020 in un attacco Usa. Stando alla rivendicazione dello Stato Islamico, a deflagrare non sarebbero stati due zaini imbottiti di esplosivo e attivati da remoto come si era pensato in un primo momento. L'attacco sarebbe invece stato portato a termine da due kamikaze.

Nel testo di rivendicazione dell'Isis si legge: "Nell'ambito di una battaglia, con la grazia di Dio Onnipotente, i due fratelli martiri, Omar Al-Muwahid e Saifullah Al-Mujahid, si sono avviati verso un grande raduno di sciiti politeisti vicino alla tomba del loro leader morto, Qassem Suleimani, dove hanno fatto esplodere le loro cinture esplosive in mezzo alla folla, provocando l'uccisione e il ferimento di oltre 300 sciiti".

Che ci fosse l'Isis dietro l'attentato era un'ipotesi avanzata da diversi osservatori. Nel 2023 (lo ricordava il collega Dario Prestigiacomo su questo giornale) ci sono stati ben due attentati in Iran da parte dell'Isis-K, la fazione dell'organizzazione terroristica attiva in Afghanistan. In entrambi i casi, le modalità usate ricordano da vicino quanto avvenuto a Kerman. E in entrambe le occasioni, Teheran non ha avuto remore a puntare subito il dito sull'Isis (e anche contro i Talebani).

Alcuni esperti, come Meir Livak, docente dell'Unuversità di Tel Aviv, ritengono che gli autori dell'attentato possano essere "elementi salafiti-jihadisti", delle minoranze "beluci o curde o simili, ispirati dall'ideologia dello Stato islamico".

Il portavoce dell'Isis: "Vendicare i musulmani ovunque"

E lo Stato Islamico è attivo anche sul fronte israelo-palestinese. Nelle stesse ore su Telegram il portavoce dell’Isis, Abu Huthaifa al-Ansari, ha invitato "tutti i soldati e i sostenitori" dello Stato Islamico nel mondo a mobilitarsi "per vendicare ovunque, in terra e sotto al cielo, i musulmani, tra cui il popolo palestinese" a Gaza, "senza distinzione tra civili e militari".

"È una guerra santa, non per il territorio o per la patria" bensì "contro gli ebrei, alleati con i crociati, che non finirà" indipendentemente da una soluzione politica, in termini di "uno o due Stati", ha scritto al-Ansari. Il portavoce dell'Isis ha quindi criticato l'alleanza tra l'Iran sciita e le fazioni palestinesi sunnite, che combattono "una guerra per procura per l'Iran".