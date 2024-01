Iran, esplosioni alla tomba di Soleimani: si contano più di cento morti. "È un attentato"

Sarebbe di almeno 103 morti e 141 feriti il bilancio delle vittime rimaste coinvolte nelle esplosioni verificatesi nei pressi del cimitero di Kerman, città dell'Iran centro-meridionale in cui è sepolto Qassem Soleimani, il generale a capo della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione ucciso in un raid statunitense all’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio 2020.

Secondo quanto dichiarato alla tv di Stato dal vice governatore della provincia di Kerman, si è trattato di un "attacco terroristico": gli ordigni sarebbero stati nascosti in alcune borse e poi attivati da remoto provocando almeno due esplosioni, mentre migliaia di persone si stavano radunando sulla strada che porta al cimitero dove erano in corso le commemorazioni per l'anniversario della morte di Soleimani, celebrato in patria come un eroe e un martire.

