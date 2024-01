Il giallo dell'attentato in Iran e lo scontro a bassa intensità con Usa e Israele

Un attentato sanguinario, il più letale in Iran da 42 anni a questa parte. La strage avvenuta ieri, mercoledì 3 gennaio, a Kerman ha provocato almeno 95 morti e centinaia di feriti, almeno secondo le ultime stime delle autorità iraniane. Due bombe piazzate due bombe piazzate a poca distanza l'una dall'altra nei pressi del cimitero, mentre migliaia di persone si erano riunite per le commemorazioni della morte del generale Soleimani, l'ex capo delle forze Qods delle guardie rivoluzionarie, ucciso nel 2020 in un attacco Usa.

Chi le ha fatte esplodere? E perché? L'Iran, più o meno velatamente, punta il ditro contro Stati Uniti e Israele, ma la lista dei nemici del regime è lunga, a cominciare da gruppi jihadisti sunniti come l'Isis, che proprio Soleimani aveva sconfitto.

La risposta dell'Iran sarà "potente e schiacciante" e sarà portata "nel più breve tempo possibile", ha detto il ministro dell'Interno di Teheran, Ahmed Vahidi. "Gli "Stati Uniti non sono coinvolti nell'esplosione in Iran e non abbiamo ragione di pensare che lo sia Israele", ha fatto sapere invece il portavoce del dipartimento di Stato americano, Matthew Miller. La replica di Teheran non si è fatta attendere. "Washington afferma che Stati Uniti e Israele non hanno avuto alcun ruolo nell’attacco terroristico a Kerman, in Iran. Veramente? La volpe annusa per prima la propria tana. Non fate errori. La responsabilità di questo crimine ricade sugli Stati Uniti e sui regimi sionisti e il terrorismo è solo uno strumento", ha scritto su X Mohammad Jamshidi, vice capo dello staff per gli Affari politici del presidente iraniano Ebrahim Raisi.

Secondo fonti del New York Times però, nonostante la retorica, l'ayatollah Ali Khamenei, sta cercando di evitare un'escalation militare con gli Stati Uniti ed Israele. La Guida Suprema dell'Iran avrebbe invece ordinato ai suoi capi militari di esercitare "pazienza strategica" scrive il quotidiano statunitense che cita due persone "che hanno familiarità con le discussioni interne dell'Iran".

Il Nyt afferma inoltre che, sebbene l'intelligence iraniana non indichi un coinvolgimento israeliano nella strage di ieri vicino alla tomba del generale Qassem Soleimani, i leader di Teheran hanno deciso di ritenere Israele pubblicamente responsabile dell'attacco, indipendentemente dalle prove. La linea del regime però sarebbe quella di ridurre al minimo le risposte a qualsiasi presunta operazione israeliana all'interno della Repubblica islamica.