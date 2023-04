Un veicolo e spari sulla folla, almeno un morto e diversi feriti

C'è un morto e diverse persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in quello che sembra proprio un attentato avvenuto nella serata di venerdì 7 aprile a Tel Aviv. Secondo i media locali, almeno quattro persone sono rimaste ferite e gli episodi terroristici potrebbero essere due distinti.

Il presunto autore è stato ucciso. Avrebbe colpito almeno due persone con un'arma da fuoco mentre altre sono state anche colpite dall'auto su cui viaggiava l'attentatore. La vittima sarebbe stata proprio investita dal mezzo su cui viaggiava il killer. Tutto mentre in Israele è alta la tensione per gli scontri con le fazioni palestinesi in Libano e a Gaza.