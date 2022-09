Attentato a Kabul: kamikaze si fa esplodere in una scuola

Un'esplosione è avvenuta in una scuola situata in una zona a maggioranza sciita di Kabul facendo decine di feriti e un numero non ancora precisato di morti. Secondo alcuni media locali, la scuola colpita è frequentata da studenti di etnia Hazara, una minoranza etnica che in passato è stata perseguitata dai Talebani e bersaglio di altri attacchi anche ad opera dello Stato Islamico. Il bilancio è drammatico: una fonte del governo afghano ha riferito ad al-Jazeera che la deflagrazione avrebbe causato 32 morti e 40 feriti, mentre altre fonti parlano di 19 vittime.

A farsi esplodere è stato un kamikaze, ma al momento l'attentato non è stato rivendicato. Secondo una prima ricostruzione, il kamikaze avrebbe prima sparato alla guardia dell'istituto, poi sarebbe entrato in un'aula piena di studenti facendo detonare la cintura esplosiva. Il venerdì le scuole del Paese sono generalmente chiuse. Il portavoce della polizia di Kabul, Khalid Zadran, ha affermato che l'attacco è avvenuto mentre nell'istituto si stava svolgendo dei test di ammissione. "Attaccare obiettivi civili dimostra la crudeltà disumana del nemico" ha detto Zadran senza però specificare chi c'è dietro l'attentato.