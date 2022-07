L'attentato kamikaze in uno stadio di cricket

C'è stato un attentato kamikaze in uno stadio durante una partita di cricket oggi 29 luglio a Kabul, capitale dell'Afghanistan. Non è ancora chiaro se ci sono vittime, ma al momento si registrano almeno quattro feriti.

L'esplosione è avvenuta quando era in corso il match tra Band-e-Amir Dragons e Pamir Zalmi, per il campionato nazionale T20. Quando è avvenuto l'attacco, nello stadio erano presenti anche i funzionari delle Nazioni Unite. I giocatori delle due squadre sono state messi al sicuro all'interno di un bunker nello stadio, stando a quanto riportato dai media locali.

Nelle ultime settimane, l'Afghanistan è stato colpito da una serie di attentati dinamitardi lanciati dal gruppo dello Stato islamico (IS) che si oppone al regime talebano. L'attacco kamikaze di oggi arriva due giorni dopo l'esplosione avvenuta vicino al cancello di Gurdwara Karte Parwan a Kabul.

Footage : There have been casualties in the blast at the Kabul international cricket stadium. #Afghanistan pic.twitter.com/wM7qMsVDpR