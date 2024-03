Attentato a Mosca: chi sono i Picnic, la rock band sul palco della strage

Da protagonisti della serata a vittime. Anche i Picnic, il gruppo musicale russo che nella serata della strage alla Crocus City Hall di Mosca porta con sé il peso della tragedia. La loro storia musicale è iniziata ben 46 anni fa, prima sotto l'Unione Sovietica e poi nella Federazione Russa, rendono ancora oggi estremamente popolare la rock band russa. Una popolarità che non conosce stagioni. Tanto che il loro spettacolo alla Crocus City Hall di Mosca era sold out, con oltre sei mila biglietti venduti. Oggi saranno ricordati anche per essere il gruppo che ha vissuto la strage nella sala da concerto, un po' come successe con gli Eagles of Death Metal al Bataclan di Parigi nel 2015.

Shaman, il cantante della band Picnic, ha detto che pagherà i funerali delle vittime e le cure delle persone che sono rimaste ferite durante l'attacco terroristico. "Siamo tutti una grande famiglia. E in una famiglia non esiste il dolore di qualcun altro", ha detto il cantante, noto per le sue idee nazionalistiche, in un video pubblicato sul social network russo Vkontakte ai suoi oltre 600.000 follower. "Popolo mio, tutti i problemi e le disgrazie hanno sempre unito il nostro Paese. Hanno reso la Russia più dura e più forte. Anche questa volta non sarà possibile spaventarci e spezzarci", ha detto.

Chi sono i Picnic

Fondato a Leningrado nel 1978, il gruppo stesso considera tuttavia il reale punto di partenza della loro militanza musicale l'ingresso del frontman Edmund Shklyarsky nel 1981, o l'anno in cui è stato registrato il primo album, nel 1982. Con gli anni la loro musica, che affonda le radici nel rock russo, si è spostata verso uno stile originale e insolito, utilizzando strumenti sinfonici a tastiera ed elementi popolari esotici. In 46 anni di attività, la band non si è stata esente dagli sconvolgimenti politici vissuti in Russia: "Da quando esiste il gruppo Picnic, sono cambiati sette segretari generali" del Partito comunista russo, "abbiamo iniziato sotto Breznev. Ciò dimostra che la politica sta cambiando, ma il gruppo Picnic resta", ebbe a dire il corista e bassista del gruppo, Marat Korchemny in un'intervista a Ria Novosti nel 2016.

Nell'Unione Sovietica la band era inclusa nell'elenco dei gruppi proibiti, e "l'elenco non è stato mai cancellato. Quindi si potrebbe dire che ci esibiamo illegalmente", secondo Shklyarsky, l'unico rimasto della formazione iniziale degli anni Ottanta. Dal 2016 i Picnic sono stati banditi dall'Ucraina a causa di una loro esibizione in Crimea dopo l'annessione della penisola da parte della Federazione Russa. "Ma a noi delle sanzioni non importa niente. La politica va e viene, la vita resta", ha sottolineato Korchemny. "Adesso nessuno si ricorderà chi era il ministro 20-30 anni fa, invece i Picnic saranno ricordati". Da ieri sera, per un tragico motivo in più.