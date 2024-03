La folle tesi dei servizi russi: "Usa, Regno Unito e Ucraina dietro l'attentato a Mosca"

Dietro l'attentato al Crocus Hall di Mosca ci sarebbero Stati Uniti, Gran Bretagna e Ucraina. Ad affermarlo, senza fornire alcuna prova, è Aleksandr Bortnikov, direttore dei servizi segreti russi dell'Fsb. "È questa la verità" ha detto Bortnikov. "In ogni caso, stiamo parlando ora delle informazioni fattuali a nostra disposizione".

I tre Paesi, "hanno una lunga storia" di azioni di questo tipo, ha aggiunto il direttore dell'Fsb. "Cosa bisogna aver fatto per dimostrare di aver le capacità di attuare un attacco come questo? Altri atti di sabotaggio e di terrorismo che sia i direttori dei servizi speciali ucraini che quelli britannici hanno. Lo stesso si può dire per quelli degli Usa", ha aggiunto, citando "attacchi con droni, con unità navali senza pilota in mare e incursioni di sabotatori e organizzazioni terroristiche nel nostro territorio".

Gli attentatori, ha detto ancora Bortnikov, "intendevano andare all'estero, in particolare nel territorio dell'Ucraina. Secondo le nostre informazioni operative preliminari, erano attesi lì" e "vi svelo un piccolo segreto: volevano essere accolti come eroi dall'altra parte".

Alexander Bortnikov, the longtime director of Russia’s FSB, says openly & unambiguously that he considers the USA, UK, and Ukraine responsible for the Moscow terrorist attack. He thinks Kyiv trained Islamists and sicced them on Russia. See Bortnikov’s remarks today, subtitled 👇 pic.twitter.com/4mFT9EGWmb — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 26, 2024

Putin: "Chi aspettava i terroristi in Ucraina?"

Nonostante la rivendicazione dell'Isis la Russia dunque torna a puntare il dito contro Kiev e l'Occidente. Ieri lo stesso Putin ha ammesso che "il crimine è stato commesso per mano degli islamisti radicali, la cui ideologia lo stesso mondo islamico combatte da secoli". E tuttavia, ha aggiunto, "questa atrocità potrebbe essere solo un collegamento tra una serie di tentativi da parte di coloro che dal 2014 sono in guerra con il nostro Paese per mano del regime neonazista di Kiev". Chi ha ordinato l'attacco "sperava di seminare panico e discordia nella nostra società, ma ha trovato unità e determinazione per resistere a questo male", ha detto Putin ribadendo le accuse contro Kiev: "È necessario rispondere alla domanda: perché dopo aver commesso il crimine i terroristi hanno cercato di andare in Ucraina? Chi li aspettava lì?".

Oggi il capo del Cremlino ha fatto sapere che "gli inquirenti stanno lavorando con attenzione per stabilire le circostanze di questo odioso crimine, cercando dettagli, determinando il ruolo e il grado di colpevolezza di ognuno dei partecipanti, studiando le conclusioni dei periti forensi e degli esperti. I criminali che hanno commesso questa carneficina sono stati arrestati".

Secondo Mosca dunque i servizi segreti di Usa, Ucraina e Regno Unito avrebbero avuto un ruolo nell'attentato. Una tesi inverosimile che in ogni caso non stupisce: come hanno già fatto notare molti analisti era piuttosto prevedibile che la strage venisse usata dal Cremlino in chiave anti-ucraina.

Lukashenko: "I sospetti hanno provato la fuga in Bielorussia"

A contraddire la versione russa è però un fedele alleato di Putin, il leader bielorusso, Alexander Lukashenko, secondo cui i sospetti autori della strage avrebbero tentato di fuggire in Bielorussia, ma hanno desistito a causa delle misure di sicurezza adottate dal Paese.

"Nei minuti" immediatamente successivi all'attacco "proprio come in Russia, siamo passati a un regime di sicurezza rafforzato. Ecco perché non hanno potuto entrare in Bielorussia e si sono allontanati verso la sezione del confine ucraino-russo", ha detto Lukashenko. Quanto ai mandanti, ha aggiunto il presidente bielorusso, "abbiamo dei sospetti su alcuni, chiamerò Putin e glielo dirò".

Kiev: "Dalla Russia altre menzogne"

La reazione di Kiev è arrivata a stretto giro. "Dopo la bugia di Putin", altre "menzogne vengono ufficialmente diffuse dal soggetto Patrushev e poi dal 'capo dell'Fsb' Bortnikov. Domanda: perché una tale dimostrazione di inadeguatezza collettiva?". Lo ha dichiarato sul social X il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, riferendosi alle accuse mosse da Mosca all'Ucraina riguardo la responsabilità dell'attentato alla sala concerti Crocus.

"Ci sono fatti inconfutabili, comprensione comune (in diversi Paesi) delle cause e delle conseguenze, totale scetticismo anche da parte di Paesi neutrali riguardo la 'traccia ucraina nell'attacco terroristico alla sala concerti di Crocus' ", ha aggiunto Podolyak.