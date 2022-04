Spari nella metro di New York, trovati ordigni esplosivi

Terrore nella metropolitana di New York. Diverse persone sarebbero state ferite in una sparatoria avvenuta questa mattina all'ora di punta in una stazione della metro di di Sunset Park usata per le coincidenze tra le linee, tra Brooklyn e Manhattan. La polizia starebbe dando la caccia a una persona che indossava una maschera antigas e un giubbino arancione come quelli usati dagli operai dell’Autorità per il trasporto metropolitano (Mta) di New York.

"Diversi ordigni inesplosi" sarebbero stati trovati secondo quanto riferito dal dipartimento dei Vigili del fuoco di New York, che non ha fornito ulteriori dettagli. Si parla di un lacrimogeno lanciato poco prima della sparatoria, come mezzo per creare confusione.

Attentato nella metro di New York

All'inizio la polizia aveva ricevuto una segnalazione per un vasto fumo che aveva invaso i locali sotterranei della metropolitana. All'arrivo alla stazione, sulla 36 Street, gli agenti hanno trovato uno scenario completamente diverso. L'attacco nella metropolitana di New York è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino nella stazione della metropolitana a Sunset park, fra la 36ma strada e la quarta avenue. Le immagini ritraggono il panico nella stazione, con persone insanguinate sulla banchi e i soccorsi in arrivo. I feriti della sparatoria nella metropolitana di New York sarebbero almeno tredici di cui due gravi.

Testimoni raccontano di aver visto un uomo sparare sui passeggeri che stavano salendo sul treno, alla stazione della metro di Sunset Park, e poi scappare, probabilmente, lungo la galleria. Decine di auto della polizia sono sul posto. Tutti i treni della linea D, R e N diretti in zona sono stati bloccati.

Agenti antiterrorismo sono stati dispiegati a New York dopo gli spari nella stazione della metropolitana. Una decisione presa in via "precauzionale".