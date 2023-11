Tre israeliani sono stati uccisi e altre sei persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria avvenuta alla periferia di Gerusalemme, proprio mentre arriva la notizia della proroga della tregua di altre 24 ore a Gaza. Secondo il Jerusalem Post, che cita fonti della polizia, "due terroristi" hanno aperto il fuoco contro alcuni cittadini ad una fermata del bus, sul boulevard Weizman, e sarebbero stati uccisi in circostanze ancora da chiarire. I primi soccorritori hanno rilevato la morte di una ragazza di 24 anni, poco più tardi è stato annunciato il decesso di un settantenne, che non è sopravvissuto alle ferite riportate. Infine si è appreso di una terza vittima.

L'attentato di oggi a Gerusalemme alla fermata dell'autobus

Secondo la ricostruzione della polizia, due terroristi provenienti da Gerusalemme est con un M16 e una pistola hanno aperto il fuoco contro i civili che si trovavano a una fermata del bus all'incrocio di Givat Shaul, vicino all'ingresso di Gerusalemme. I due assalitori sono stati uccisi dalle forze di sicurezza e da un civile che era sul posto. Intanto il sindaco di Gerusalemme, Moshe Lion, ha ordinato un maggiore dispiegamento di agenti nella città, "per rafforzare il senso di sicurezza tra gli abitanti". L'autostrada 1 dallo svincolo di Motsa verso Gerusalemme è stata chiusa al traffico dopo l'attacco. L'anno scorso un altro attacco terroristico alla stessa fermata dell'autobus aveva provocato la morte di due israeliani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo il ministro per la sicurezza nazionale Itamar ben Gvir, l'attentato è stato condotto, ''a quanto pare'', da Hamas. "Attivisti di Hamas - ha detto dopo un sopralluogo - hanno organizzato l'attentato. Hamas ci parla a due voci: una è quella della tregua, l'altra è quella del terrorismo. Noi - ha proseguito - non dobbiamo mostrare alcuna debolezza. Con Hamas dobbiamo dialogare solo attraverso i mirini e mediante la guerra".

Continua a leggere su Today.it...