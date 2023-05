Si mette a sparare davanti alla sinagoga nell'isola dei turisti: 4 morti e 10 feriti

Un militare ha aperto il fuoco sull'isola di Djerba, una delle mete balneari turistiche più gettonate in Tunisia, per motivi ancora ignoti. I morti sono almeno 4, incluso l'assalitore, i feriti una decina.

I fatti martedì sera nei pressi della sinagoga di Ghriba, dove si stava tenendo un annuale pellegrinaggio ebraico. La sinagoga di Ghriba è una delle più antiche dell'Africa e attira migliaia di pellegrini ogni anno (7mila quest'anno). Un militare della marina tunisina ha sparato e ucciso un collega e due civili vicino alla sinagoga di Ghriba sull'isola di Djerba, meta di pellegrinaggio annuale. Lo riferisce il ministro dell'Interno tunisino. L'aggressore è stato ucciso dalle guardie di sicurezza che cercavano di impedirgli di entrare nella sinagoga. L'aggressore ha prima ucciso un collega con la sua arma di servizio e poi si è diretto verso la sinagoga. Quando ha raggiunto l'area, ha aperto il fuoco sulle guardie che hanno risposto al fuoco uccidendolo. La zona è stata messa in allerta, le persone invitate a cercare riparo.

Il ministero dell'Interno tunisino ha confermato che l'attentatore, un ufficiale della Guardia nazionale, avrebbe ucciso un suo collega ad Aghir, a 21 chilometri dalla sinagoga, il cui corpo è stato trovato poco dopo privo dell'arma d'ordinanza. L'omicida si sarebbe poi diretto verso il tempio, cercando di avvicinarvisi "sparando colpi casuali alle unità di sicurezza a difesa del luogo di culto. Gli agenti schierati gli hanno impedito di farlo e lo hanno eliminato". Lui, intanto, ne aveva colpiti 6, uno dei quali a morte. Nello scontro a fuoco sono rimasti uccisi anche due pellegrini ebrei. Altri 4 civili sono rimasti feriti e trasferiti all'ospedale Sadok Mkadem, a 8 chilometri dalla sinagoga.

I morti dunque sono lo stesso assalitore, un altro militare e due civili - fra i quali un cittadino francese. Ora le indagini sono volte a scoprire "le ragioni di questo attacco codardo", riferisce il ministero. La sinagoga di Ghriba - secondo la leggenda - ha circa 2500 anni ma fu ricostruita alla fine del XIX secolo sul sito del precedente edificio del VI secolo. Si trova nel centro dell'isola di Djerba, dove ha sede una delle più antiche comunità ebraiche del Mediterraneo, ben integrata in un Paese a maggioranza musulmana. Per accedere al luogo bisogna sottoporsi a vari controlli di sicurezza, soprattutto dopo che nel 2002 ci fu un sanguinoso attentato poi rivendicato dall'ala locale di Al Qaida: un camion fu fatto esplodere all'ingresso, i morti furono 20.

Il rito religioso della Ghriba ha anche un'innegabile dimensione turistica ed economica, in quanto segna l'inizio della stagione turistica. Poche ore prima dell'attacco, in una dichiarazione al media Tunisie Numérique, l'ex ministro del Turismo tunisino René Trabelsi assicurava che "il pellegrinaggio ha confermato il suo successo come ogni anno, soprattutto perché coincide con l'inizio della stagione turistica sull'isola di Djerba. Il più importante messaggi da inviare al mondo è ovviamente il grande successo della sicurezza e la meravigliosa organizzazione dell'evento. Siamo commossi dal colossale sistema di sicurezza che è stato implementato in vari luoghi come gli aeroporti. Ci congratuliamo con il presidente Kais Saied, tutte le forze di sicurezza, militari, Guardia nazionale, Protezione civile, media e giornalisti". Dichiarazioni invecchiate presto e male.

L'anno scorso, dopo una sospensione di due anni dovuta al Covid, erano stati oltre 4.500 i pellegrini giunti sull'isola. Una delle leggende fa risalire l'origine della sinagoga di Ghriba alla distruzione del tempio di Salomone a Gerusalemme, quando alcuni ebrei, fuggendo dalla Palestina, si rifugiarono proprio a a Djerba nel 586 a.c.