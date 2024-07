Attentato a Mogadiscio

/ Somalia

Autobomba in un bar durante la finale di Euro 2024: è strage

La violenta esplosione in un locale di Mogagiscio, in Somalia: il bilancio è di nove morti e oltre 20 feriti. Secondo le autorità l'attacco sarebbe opera del gruppo Shebab, una cellula somala di al-Qaeda, già nota in passato per azioni simili contro obiettivi politici e civili