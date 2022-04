Attacco terroristico a Tel Aviv: ci sono morti e feriti

Sono almeno due le persone che hanno perso la vita nell'attacco avvenuto nella serata di oggi, giovedì 7 aprile, a Tel Aviv, in Israele. Oltre alle due vittime, nell'Ichilov Medical Center sono state ricoverate otto persone ferite. Quattro sono state operate e sono in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, sarebbero due i terroristi che hanno aperto il fuoco. "Uno dei due attentatori è stato eliminato dalle forze di sicurezza, mentre l'altro è riuscito a scappare'', ha spiegato il portavoce della polizia israeliana.

Attacco terroristico a Tel Aviv

Si tratta del quarto episodio in meno di un mese a Tel Aviv. Sono diverse le immagini girate dai testimoni che sono già finite sui social. Secondo quanto riportato dal portavoce della polizia, Eli Levi, i terroristi hanno attaccato in tre posti diversi nei pressi di via Dizengoff a Tel Aviv. Le autorità hanno invitato la popolazione a mettersi al riparo e a non disturbare le forze di soccorso. Dopo gli spari decine di persone sono fuggite in strada in preda al panico.

Sarebbe un cittadino palestinese del nord della Cisgiordania l'uomo che ha sparato e ucciso almeno due israeliani a Tel Aviv. Lo riporta l'emittente Channel 13 spiegando che le forze della sicurezza stanno cercando l'aggressore. Secondo la descrizione della polizia, il sospetto era vestito con pantaloni e T-shirt nera.

Hamas loda l'attacco, ma non lo rivendica

Il movimento islamico palestinese di Hamas ha lodato l'attacco sferrato nel centro di Tel Aviv e nel quale hanno perso la vita due civili israeliani. "Le operazioni di resistenza sono una risposta naturale ai crimini di Israele contro il popolo palestinese", ha detto alla televisione al-Jazeera un alto funzionario di Hamas, Mushir al-Masri. Il gruppo terroristico non ha però rivendicato la responsabilità dell'attacco.