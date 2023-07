Attentato a Tel Aviv, travolti alla fermata del bus: diversi feriti

Non si è fatta attendere la risposta palestinese all'operazione israeliana lanciata a Jenin, nella Cisgiordania occupata, dove è in corso da ieri un'offensiva militare che ha già causato almeno 10 morti tra i palestinesi e migliaia di sfollati. Nella mattina di oggi 4 luglio, un camioncino a tutta velocità ha travolto diverse persone che attendevano a una fermata di un autobus nella zona nord della città di Tel Aviv, in Israele.

Almeno otto persone sono rimaste ferite, di cui due riversano in gravi condizioni. Dopo aver investito le persone, il terrorista è sceso dal veicolo e, secondo quanto riferito dai media locali, è riuscito a pugnalare una delle vittime al collo. L'aggressore è stato poi colpito a morte da un civile armato. I filmati condivisi sui social network mostrano l'aggressore morto sul posto. Sul posto sono arrivate alcune ambulanze.

Chi era l'attentatore

Il capo della polizia di Tel Aviv, Ami Eshed, ha detto ai cronisti che ''non c'è dubbio che si sia trattato di un attentato''. La polizia di Tel Aviv ha fatto sapere che l'aggressore è Hassin Khalila, 23 anni, originario di as-Samu, centro abitato nel sud della Cisgiordania, vicino Hebron. Sarebbe entrato in Israele con un permesso per avere un trattamento medico. Hamas da Gaza, citata dai media, ha inneggiato all'attentato definendolo "un'eroica vendetta" per l'operazione militare a Jenin. L'aggressione armata a nord di Tel Aviv, nella quale sono rimasti feriti sette israeliani, è ''la prima risposta della resistenza a ciò che sta accadendo a Jenin", ha invece detto il leader della Jihad islamica palestinese, Khaled Al-Batsh.

Dopo l'operazione a Jenin

L'attacco a Tel Aviv avviene a poche ore di distanza dall'ampia operazione avviata dalle forze di difesa israeliane a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Nel raid israeliano sono rimasti uccisi dieci palestinesi, tra i quali il 17enne Mustafa Nidal Qassem, deceduto a causa delle ferite riportate, e un uomo il cui corpo è stato ritrovato nei campi dallo staff di Mezzaluna Rossa. I feriti sono oltre cento, 20 dei quali in modo grave, ma diverse persone risulterebbero disperse, sepolte sotto le macerie di un edificio colpito dall’aviazione. "Quella in corso nel campo profughi è una vera e propria guerra", ha detto un autista di ambulanza al quotidiano britannico The Guardian. "Ci sono bombardamenti continui dal cielo. Ogni volta mandiamo dentro da cinque a sette ambulanze e torniamo pieni di feriti". L’operazione ha scatenato reazioni in tutta la Cisgiordania.

Per i vertici israeliani quella in corso è "un’azione su larga scala per contrastare il terrorismo". L’offensiva in corso, invocata da settimane dai partiti dell’ultradestra che sostengono il governo di Benjamin Netanyahu, costituisce la più grande operazione militare realizzata da anni nel territorio palestinese.

L'operazione si sta verificando nella periferia della città, allestito negli anni ’50, che si estende per meno di mezzo chilometro quadrato. È una delle aree più densamente abitate della Cisgiordania, ma è considerato dagli israeliani una roccaforte dei movimenti di resistenza armata palestinesi. Per questo, al momento, sono uscite dal campo profughi almeno 3mila persone, su 18 mila che lo abitano. L'esercito israeliano ha tuttavia negato con forza di aver ordinato ai residenti l'abbandono del luogo ed ha definito la notizia "senza basi". La radio pubblica Kan ha aggiunto che lo sgombero di quelle famiglie è stato coordinato dalla Mezzaluna Rossa (equivalente locale della Croce Rossa). Gli sfollati hanno scelto per lo più di trasferirsi, per il momento, in zone agricole vicine a Jenin. Fonti militari hanno aggiunto che nel primo giorno di operazioni i militari sono riusciti a catturare 120 ricercati, su una lista di 160 nominativi. Le nuove ricerche adesso si concentrano sui membri di due cellule responsabili di recenti attacchi, fra cui la uccisione di un israeliano presso l'insediamento ebraico di Hermesh, in Cisgiordania.

La massiccia operazione militare nel campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania, potrebbe concludersi nel giro di pochi giorni, ben prima del previsto, stando a quanto dichiarato dal portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Daniel Hagari che ha affermato che l'operazione ha già raggiunto la maggior parte dei suoi obiettivi e con meno resistenza o complicazioni secondarie di quanto previsto dall'intelligence. Il portavoce dell'Idf ha spiegato che i militari avevano individuato alcune dozzine di obiettivi da eliminare in termini di centri di comando del terrore e depositi di armi ed esplosivi. Tutti tranne una decina di quei luoghi sono stati già distrutti o neutralizzati il ??primo giorno dell'operazione, molti nelle prime due ore in attacchi dell'aeronautica, ha spiegato Hagari. In Cisgiordania un'operazione di tale intensità e violenza non si vedeva dai tempi della seconda intifada, nei primi anni Duemila.